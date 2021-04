Covid-19: la deuxième vague oblige cos à prendre des décisions immobilières, déclare JLL India

Le marché global des bureaux a connu une baisse d’absorption nette de 37% en glissement annuel au premier trimestre 2021 à 5,53 millions de pieds carrés (MSF). Sur une base séquentielle, la location nette a chuté de 33% par rapport à 8,34 MSF au quatrième trimestre 2020. Bangalore et Delhi NCR ont été les deux seuls marchés à avoir connu une augmentation de l’absorption nette au premier trimestre 2021 par rapport au quatrième trimestre 2020. (Image représentative)

Les défis extraordinaires posés par la deuxième vague d’infections à Covid-19 dans le pays ont un impact négatif sur les plans d’expansion des entreprises qui retardent leurs décisions de location d’espaces de bureaux, une évolution qui menace de perturber la course d’or du marché de l’immobilier commercial (CRE).

Selon le rapport sur le marché des bureaux de JLL India Q1 2021, «La dynamique de la location au cours des prochains trimestres dépendra principalement du temps nécessaire pour contenir la deuxième vague de cas Covid.»

Samantak Das, responsable de la recherche chez JLL India, a déclaré: «Alors que 2020 se terminait sur une note relativement élevée, il y avait toujours une incertitude sur le marché pour la reprise des affaires comme d’habitude. Les occupants ont continué à adopter une approche prudente et se sont concentrés sur la réévaluation de leurs portefeuilles immobiliers et de leurs engagements à long terme.

«Pour ajouter aux malheurs, les craintes croissantes d’un pic dans les affaires Covid dans la seconde moitié de mars ont poussé les occupants à faire une nouvelle pause et à reporter leurs décisions immobilières», a-t-il ajouté.

Le marché de la CRE a commencé à ressentir la chaleur de la hausse des infections due à la pandémie, le gouvernement intervenant en imposant des couvre-feux nocturnes et des verrouillages, ce qui est susceptible d’avoir un impact sur les chaînes d’approvisionnement. Dans un rapport publié jeudi, India Ratings and Research (Ind-Ra) a déclaré que Covid posait un défi modéré aux chaînes d’approvisionnement de divers secteurs.

Cela se reflète également dans la hausse des niveaux de vacance de bureaux de catégorie A, qui a augmenté pour le cinquième trimestre consécutif au premier trimestre 2021. Les niveaux de vacance sont passés de 12,8% en mars 2020 à 14,9% en mars 2021.

Le marché global des bureaux a connu une baisse d’absorption nette de 37% en glissement annuel au premier trimestre 2021 à 5,53 millions de pieds carrés (MSF). Sur une base séquentielle, la location nette a chuté de 33% par rapport à 8,34 MSF au quatrième trimestre 2020. Bangalore et Delhi NCR ont été les deux seuls marchés à avoir connu une augmentation de l’absorption nette au premier trimestre 2021 par rapport au quatrième trimestre 2020.

Cependant, il est important de souligner quelques éléments qui permettent de croire qu’il y a de la lumière au bout du tunnel, indique le rapport, notant que l’augmentation de la fréquentation des bureaux sur les principaux marchés avant la deuxième vague témoigne de la confiance et de l’engagement des entreprises. pour retourner au travail depuis le bureau.

«Alors que la campagne de vaccination prend de l’ampleur et que les occupants restent prudemment optimistes, l’année 2021 devrait connaître près de 38 MSF de nouvelles livraisons, tandis que l’absorption nette devrait osciller autour des 30 MSF avec un biais marginal à la baisse. Cela sera au même niveau que les niveaux annuels moyens d’absorption nette observés en 2016-2018 », a déclaré Das.

