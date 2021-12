Covid-19 : la durabilité de l’immunité après la vaccination persiste pendant neuf mois ou plus, selon le Centre

Bhargava a déclaré que la dose de précaution vise principalement à atténuer les trois éléments suivants – un, la gravité des infections, deux – l’hospitalisation et la mort.

La durabilité de l’immunité après la vaccination COVID-19 persiste pendant neuf mois ou plus et une dose préventive de vaccin qui sera administrée aux travailleurs de la santé et de première ligne et aux citoyens de plus de 60 ans présentant des comorbidités vise à atténuer la gravité de l’infection, de l’hospitalisation et du décès, le a déclaré jeudi le gouvernement.

Le directeur général de l’ICMR, le Dr Balram Bhargava, a déclaré que le virus SARS-CoV-2 infecte un individu dans un environnement naturel et provoque une immunité à médiation cellulaire et une mémoire immunologique.

Il a déclaré que l’immunité hybride, qui est développée à la suite de la vaccination et d’une infection naturelle, génère une réponse plus forte et des titres d’anticorps robustes après la deuxième dose.

La mesure du titre d’anticorps uniquement ne capture pas l’intégralité de la protection, a-t-il déclaré.

« La durabilité de l’immunité post-infection persiste pendant environ 9 mois », a déclaré Bhargava lors d’une conférence de presse.

« Si vous avez eu une infection et que vous avez été vacciné, votre réponse immunitaire est plus qu’une simple infection ou un vaccin. Donc, l’important est que la vaccination soit absolument essentielle », a-t-il déclaré.

Citant des preuves mondiales, Bhargava a déclaré que la mémoire immunologique du SRAS CoV2 dure plus de huit mois après l’infection naturelle.

« Ceci provient des États-Unis et est publié dans Science, et il y a des anticorps et une réponse cellulaire plus de neuf mois après l’infection en provenance de Chine. Ensuite, des enquêtes longitudinales aux États-Unis ont montré que plusieurs études ont montré que les réponses en anticorps persistent pendant plus de 13 mois après l’infection et l’examen systématique de 10 études d’Israël, d’Angleterre, du Danemark, des États-Unis, d’Autriche et d’Italie montre une réduction de plus de 90 pour cent. en réinfection jusqu’à 10 mois », a déclaré Bhargava.

« … Nous aimons dire cela jusqu’à neuf mois et prendre une estimation légèrement conservatrice de cela et c’est ce qui est la preuve. De l’Inde, il existe trois études deux de l’ICMR et une de Mumbai, sur 284 patients, sur 755 patients et 244 qu’il persiste jusqu’à huit mois, sept mois et six mois (respectivement) et ce sont toutes des données publiées sur l’infection qui s’est produite en 2020, 2021 », a-t-il déclaré.

Parlant des vaccins utilisés en Inde, Bhargava a déclaré que l’un est le vaccin antivirion complet avec un adjuvant innovant qui est le Covaxin et le second est un vaccin sous-unitaire à base de vecteur viral qui est Covishield.

« … Donc, malgré la vaccination, nous connaissons la séroprévalence qui doit également être prise en compte. Et le troisième point est que la transmission d’Omicron est également trois fois ou quatre fois supérieure à celle de la variante Delta. Donc, cela exposera également les gens à cela. En termes de dose de précaution, nous devons nous rappeler un point important et c’est le point le plus important est que tous les vaccins Covid sont principalement modificateurs de la maladie et ils n’empêchent pas l’infection. Donc, ce ne sont pas des mesures de prévention des infections », a-t-il déclaré.

Bhargava a déclaré que la dose de précaution vise principalement à atténuer les trois éléments suivants – un, la gravité des infections, deux – l’hospitalisation et la mort.

« Maintenant, cela est très important pour les personnes âgées, immunodéprimées ou sous chimiothérapie, ou pour les patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique. Ce sont donc des patients pour lesquels une dose de précaution serait utile pour éviter l’hospitalisation pour maladie grave et la mort », a-t-il déclaré.

« Les trois points importants sur lesquels je souhaite insister sur l’utilisation du masque avant et après la vaccination sont incontournables, les rassemblements de masse doivent être évités avant et après la vaccination. Et les souches antérieures et actuellement en circulation se sont propagées par la même voie. Ils se propagent tous par les voies respiratoires par voie aérienne. Nous devons donc nous rappeler que si le virus est en train de muter, il se propage par la même voie », a-t-il déclaré.

Bhargava a déclaré que le traitement ne semble pas changer, il reste le même.

« L’isolement à domicile reste un paramètre important et l’hospitalisation sera limitée à ceux en particulier ceux qui ne sont pas vaccinés. Ceux qui ne sont pas vaccinés seront ceux qui seront admis dans les hôpitaux, les personnes immunodéprimées et la chimiothérapie seront celles qui seront admises dans les hôpitaux et nécessiteront plus de soins », a-t-il ajouté.

