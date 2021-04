Covid-19: la forte augmentation des cas quotidiens dans le pays se poursuit

Les cas actifs dans le pays étaient de 21,57 cas de lakh. Un taux de positivité de 5% est considéré comme gérable par l’OMS.

La forte augmentation des cas de Covid-19 s’est poursuivie dans le pays, la moyenne sur sept jours grimpant à 2 95 041 au cours de la semaine du 16 au 21 avril. Le pic au cours de la première vague de la pandémie a été de 98 000 cas enregistrés en septembre 2020. Le Maharashtra continue de représenter en masse avec 6 85 552 cas actifs et 63 022 cas positifs quotidiens. L’Uttar Pradesh a plus que doublé en une semaine ses cas quotidiens à 26 546 cas et compte désormais un total de 2,23 cas actifs lakh. Les autres états avec un lakh plus des cas actifs sont le Karnataka avec 1,59 cas de lakh, le Chhattisgarh (1,25 lakh) et le Kerala (1,18 lakh).

Le Maharashtra a signalé en moyenne 402 décès par jour, tandis que l’UP signalait 121 décès et le Chhattisgarh, 155 décès quotidiens en moyenne. Cependant, le taux de mortalité global dans le pays au cours de la semaine du 16 au 21 avril a été inférieur à 1,17% contre 1,45% en janvier. Selon les données du ministère de la Santé et du Bien-être familial, 146 districts du pays signalent une positivité de plus de 15% et 274 districts enregistrant une positivité entre 5% et 15%. Les cas actifs dans le pays étaient de 21,57 cas de lakh. Un taux de positivité de 5% est considéré comme gérable par l’OMS.

Les approvisionnements en oxygène médical ont également été augmentés par de nouvelles restrictions d’approvisionnement de l’industrie. Environ 6 600 tonnes métriques d’oxygène médical étaient produites chaque jour dans le pays. Un appel d’offres mondial pour l’approvisionnement de 50 000 tonnes métriques d’oxygène a été lancé alors qu’il y avait une manifestation d’intérêt jusqu’à présent et il faudrait quelques semaines pour expédier. Environ 162 machines à oxygène par adsorption à pression variable ont été ajoutées dans les hôpitaux gouvernementaux. De ces 33 usines fonctionnaient et 70 fonctionneraient d’ici la fin du mois et rendraient ces hôpitaux autonomes pour leurs besoins en oxygène.

