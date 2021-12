Covid-19: la Guilde des producteurs de l’Inde exhorte le gouvernement de Delhi à autoriser les cinémas à fonctionner

L’association a également partagé la déclaration que la Multiplex Association of India (MAI) avait publiée sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée.

La Guilde des producteurs de l’Inde a exhorté jeudi le gouvernement de Delhi à autoriser le fonctionnement des cinémas, déclarant que les cinémas offrent un espace sûr pour les spectateurs.

À la suite d’une augmentation des cas de COVID-19 en raison de l’émergence de la variante Omicron, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré mardi une alerte jaune dans l’État, ce qui a entraîné la fermeture d’écoles, de collèges, de cinémas et de gymnases.

La guilde, qui compte environ 150 entreprises en tant que membres, a rassuré le gouvernement de Delhi que les théâtres sont équipés pour entretenir un «environnement hygiénique» pour le public car ils suivent toutes les directives COVID-19 nécessaires.

«Nous exhortons le gouvernement de Delhi à autoriser les cinémas à fonctionner. Les cinémas sont dotés d’une meilleure capacité à assurer un environnement hygiénique tout en maintenant les normes de distanciation sociale par rapport aux autres environnements hors domicile. @LtGovDelhi @ArvindKejriwal @OfficeOfDyCM #cinemasaresafe », lit-on dans le tweet partagé par la Producers Guild of India.

L’association a également partagé la déclaration que la Multiplex Association of India (MAI) avait publiée sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée.

Une délégation de membres de l’AMI a rencontré jeudi le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, et lui a demandé son intervention pour autoriser la réouverture des salles de cinéma dans la capitale nationale.

En raison de l’augmentation des cas de COVID-19 à Delhi et au Maharashtra, les créateurs de Shahid Kapoor-starrer « Jersey », ont dû reporter la date de sortie du film, trois jours avant qu’il ne tire sa révérence dans les salles de cinéma le 31 décembre.

