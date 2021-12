Covid-19 : la nouvelle vague de coronavirus pourrait être pire, prévient le maire de Mumbai

La nouvelle vague pourrait être plus terrible, c’est pourquoi le Premier ministre Narendra Modi lui-même a lancé des alertes aux États, a déclaré Pednekar aux journalistes ici.

La nouvelle vague de la pandémie de coronavirus pourrait être pire que les deux vagues précédentes, a déclaré jeudi le maire de Mumbai, Kishori Pednekar, tout en appelant les gens à suivre les normes.

Mercredi, la capitale du Maharashtra a signalé 2 510 cas de COVID-19, un bond considérable par rapport aux 283 cas le 20 décembre.

La nouvelle vague pourrait être plus terrible, c’est pourquoi le Premier ministre Narendra Modi lui-même a lancé des alertes aux États, a déclaré Pednekar aux journalistes ici.

Les variantes antérieures du coronavirus infectaient principalement les adultes, mais la dernière variante infecte également les enfants, a-t-elle déclaré.

« Il faut donc être prudent », a-t-elle ajouté.

Appelant les gens à adopter un comportement approprié au COVID-19, Pednekar a déclaré qu’elle-même éviterait les mariages et autres rassemblements jusqu’à ce que la crise d’Omicron se résorbe.

L’organisme civique a ordonné la fermeture d’un spectacle d’illumination sur Bandra Reclamation car il attirait des foules, a informé le maire.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.