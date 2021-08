Covid-19 : la pandémie a modifié la nature du travail de la police, les relations avec le public

L’opinion du grand public sur le comportement de la police pendant le verrouillage était mitigée. (Déposer)

Le verrouillage national de l’année dernière, imposé avec un préavis de quatre heures, visait à arrêter la chaîne d’infection en limitant strictement les déplacements. Le confinement a été incroyablement difficile pour la communauté.

De nombreuses personnes ont été confrontées à l’action de la police, qui a elle-même été confrontée à une tâche énorme – le devoir d’empêcher la panique et de maintenir la normalité dans des circonstances inhabituelles.

Selon les données d’un rapport de Lokniti-CSDS et de Common Cause, le verrouillage a changé la nature de la police. Près de 9 policiers sur 10 (88 %) ont estimé que la nature du maintien de l’ordre avait changé par rapport à l’époque normale. Le confinement était une expérience totalement nouvelle, pour laquelle les forces de police du pays étaient à la fois mal équipées et non formées.

L’étude « Policing in the Covid-19 Pandemic » a été menée auprès de 1 198 policiers et 2 409 civils dans 19 villes des 10 États les plus touchés de l’Inde après la première vague de Covid-19.

Peur des policiers

L’opinion du grand public sur le comportement de la police pendant le verrouillage était mitigée. Plus de la moitié ou 56 pour cent ont vu la police offrir de l’aide; dans le même temps, 30 pour cent des personnes ont déclaré que la police était impolie, tandis que 36 pour cent ont déclaré avoir vu les flics utiliser la force contre le grand public.

Selon 33 pour cent, l’augmentation des bordures menant à des affrontements entre la police et le public était un spectacle courant. Environ 40 pour cent ont déclaré ne pas avoir été témoins de tels incidents, tandis que 20 pour cent ont été témoins de tels cas à de rares occasions.

Le recours à la force par la police dans certains cas a fait craindre au public la violence arbitraire de l’État. Selon les données, il y avait un niveau élevé de peur des flics («beaucoup» et «un peu» combinés) parmi les gens. Parmi les plus grandes craintes figuraient les amendes (57 pour cent), suivies des coups de la police (55 pour cent). Environ 43 personnes ont déclaré craindre que les flics ne les forcent à effectuer un test Covid-19 ou à les détenir ou même les arrêter.

Vue policière

Plus de 27% des policiers ont déclaré que la gestion des personnes touchées par la pandémie pendant les restrictions était le plus grand défi. Environ 45% ont déclaré avoir dû faire face à des confrontations lors de la vérification des titres de transport, tandis que 42% ont rencontré des problèmes dans les zones de confinement. Les affrontements dans les magasins vendant des produits alimentaires essentiels étaient de 38% et 37% lors de la distribution de nourriture.

La moitié des policiers ont déclaré qu’ils imposaient souvent des amendes; tandis que 24 pour cent ont dit qu’ils l’avaient fait à quelques reprises.

Environ 66 % des policiers ont déclaré qu’ils laissaient les gens s’en tirer avec ce qu’ils considéraient comme des punitions mineures. Environ 34 pour cent ont déclaré qu’eux-mêmes ou des membres de leur équipe avaient souvent fait cela, tandis que 32 pour cent ont déclaré que cela s’était produit à quelques reprises.

Environ 7 pour cent des policiers ont fréquemment fait usage de la force, tandis que 27 pour cent ont déclaré l’avoir fait à quelques reprises. Environ 12% ont détenu ou arrêté des personnes, tandis qu’un quart ont déclaré avoir dû y recourir à quelques reprises.

Les entretiens avec la police suggèrent que les localités aisées leur offraient le plus de soutien, suivies de la classe moyenne puis des localités pauvres – très probablement parce que ces couches de la société ont été les plus durement touchées par le verrouillage et étaient donc moins favorables à la police.

Dynamique de la criminalité

Il y a eu une baisse substantielle des taux de criminalité, car moins de personnes s’aventuraient à l’extérieur. Cependant, ces données ne sont basées que sur les comptes du personnel de la police et non sur les données officielles à l’échelle du pays fournies par le gouvernement.

Environ 79 pour cent des policiers ont signalé une baisse du nombre total de délits. Alors que les crimes généraux tels que le vol qualifié, l’enlèvement, le vol et le meurtre semblaient avoir diminué pendant le verrouillage, les délits privés tels que la violence domestique contre les femmes et la cybercriminalité ont montré une augmentation significative.

Les restrictions ont mis en lumière l’interaction entre le public et la police. Bien que la majorité des personnes aient déclaré que le comportement de la police était bon, il y a eu plusieurs cas d’altercations et d’affrontements. Le verrouillage a non seulement changé soudainement le schéma de la vie quotidienne, mais a également marqué un changement dans la dynamique de la criminalité et des fonctions de police.

