Covid-19 : la police de Delhi, les administrations de district intensifient leur sensibilisation et les campagnes d’application de la loi

Avec la flambée des cas de COVID-19 et sa variante Omicron, les administrations de district et la police de Delhi ont intensifié leurs efforts pour faire respecter strictement le comportement approprié de Covid.

Selon les données du gouvernement, les autorités ont infligé des amendes à 17 528 personnes en quatre jours entre le 26 et le 29 décembre pour avoir enfreint les directives COVID-19 telles que le port de masques, le maintien de la distance sociale, entre autres. Ils ont également réalisé un revenu de Rs 3,46 crore de l’amende.

Le 26 décembre, les équipes chargées de l’application de la loi avaient émis 4 425 challans dans 11 districts et perçu un revenu de 88,72 lakh Rs, tandis qu’un jour après, 4 123 personnes ont été condamnées à une amende et 81,51 lakh de Rs ont été perçues comme amende.

De même, le 28 décembre, jusqu’à 4 392 personnes ont été condamnées à une amende pour avoir enfreint les directives de Covid et Rs 86,33 lakh ont été perçus.

Le 29 décembre, les autorités ont émis 4 589 challans, le plus élevé de ces quatre jours, et en ont tiré un revenu de Rs 89,67 lakh.

Les données ont également montré que le nombre maximum de 2 873 challans a été émis dans le district nord entre le 26 et le 29 décembre, suivi par le district est à 2 504 amendes au cours de la même période.

Un haut responsable de la sous-division de Narela du district nord a déclaré que l’application dans le district avait été renforcée alors que les équipes de Challan inspectaient la zone pour s’assurer du respect de l’ordre DDMA concernant l’alerte jaune.

« Des Challans sont émis au fur et à mesure des besoins. Le plus grand nombre de challans dans le district montre notre sévérité envers la mise en œuvre des directives Covid.

« Trois magasins ont été scellés pour violation des normes Covid et de la politique impaire paire sous l’alerte jaune dans la sous-division de Narela », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que de nouveaux centres de dépistage et de vaccination ont été rendus opérationnels.

Dans d’autres districts également, le nombre d’équipes chargées de l’application de la loi et d’autres mécanismes impliqués dans le mécanisme de mise en conformité a été augmenté.

Le magistrat de district (sud-est) Vishwendra a déclaré que le nombre d’équipes chargées de l’application de la loi a été augmenté pour veiller constamment au respect du comportement approprié de Covid pour arrêter la propagation du virus.

« Avant l’alerte jaune, il y avait 14 équipes d’application de la loi composées d’officiers du gouvernement, mais maintenant ce nombre est passé à 25. Ces équipes visitent constamment des marchés tels que Greater Kailash, Lajpat Nagar, South Extension pour le strict respect des restrictions et des mesures de contrôle des foules. , » il a dit.

Il a déclaré qu’en plus d’émettre des challans, ces équipes sont également responsables de l’application des restrictions imposées sous alerte jaune, comme le fonctionnement impair-pair des magasins vendant des articles non essentiels sur les marchés.

En outre, l’administration a également intensifié ses efforts pour dialoguer avec les parties prenantes publiques et les informer sur la maladie et rechercher leur soutien.

Un haut responsable du bureau du magistrat du district de New Delhi a déclaré que les mécanismes de vigilance avaient été renforcés.

« Nous avons presque doublé le nombre de volontaires de la défense civile sur les marchés et autres zones sujettes à la foule. Par exemple, à India Gate, il y a maintenant plus de 30 volontaires de la défense civile déployés et sur le marché de Sarojini Nagar, le nombre est d’environ 50. Auparavant, c’était la moitié de ces chiffres », a déclaré le responsable sous couvert d’anonymat.

Il a ajouté que les équipes d’application ont également été « revigorées » et leur nombre a augmenté pour le strict respect des normes.

La Delhi Disaster Management Authority (DDMA) a sonné l’alerte «jaune» dans le cadre de son plan d’action de réponse graduée (GRAP) mardi, après que le taux de positivité de Covid a été enregistré au-dessus de 0,5% dans la capitale nationale pendant deux jours consécutifs.

De hauts responsables administratifs des districts de l’est et du centre ont déclaré qu’ils organisaient des réunions avec des représentants de différentes associations de bien-être des résidents (RWA) et d’associations de marché pour leur faire part des restrictions.

Un autre responsable du district sud a fait écho à des opinions similaires et a déclaré qu’en plus de former des escouades volantes spéciales, davantage de volontaires de la défense civile sont déployés sur les marchés pour la gestion des foules.

Selon la police, des annonces publiques et de la sensibilisation à la prise de mesures strictes contre les contrevenants de Covid-19, la police de Delhi a pris une multitude de mesures pour la mise en œuvre des directives DDMA.

Harsha Vardhan, commissaire adjoint supplémentaire de la police (Sud), a déclaré qu’au cours des trois derniers jours seulement, plus de 150 FIR ont été enregistrées pour violation des normes.

Il a déclaré que la police avait également approché les personnes intéressées par les services de bénévolat pour atteindre les résidents et les marchés de leurs zones voisines afin de s’assurer que les comportements appropriés à la fois à la DDMA et au COVID-19 sont suivis.

Le commissaire adjoint de la police (Nord) Sagar Singh Kalsi a déclaré qu’ils sensibilisaient les groupes de RWA et d’associations de marché aux dernières directives DDMA.

Des annonces publiques sur le marché, les zones à forte fréquentation et les lieux résidentiels concernant la maladie infectieuse sont en cours.

« Lors des piquets de grève, nos hommes distribuent également des masques aux nécessiteux et émettent également des challans pour violation du comportement approprié de Covid et des directives DDMA », a déclaré Kalsi.

L’officier a déclaré avoir également approché les enseignants des écoles, qui, grâce à leurs cours en ligne, nous aident à sensibiliser les élèves à la mise en œuvre des directives DDMA, Omicron et Coronavirus.

Un autre responsable de la police du district central a déclaré qu’avec l’augmentation de la sensibilisation à la recrudescence des cas de Covid et des poursuites, les rassemblements ont diminué dans le district.

