Covid-19: la police de Delhi révise la SOP sur le bien-être de la santé du personnel face à la menace Omicron

Le commissaire spécial de la police (bien-être) Shalini Singh a rencontré tous les chefs de district et d’unité pour vérifier l’état de préparation au milieu de la propagation communautaire d’Omicron.

Au milieu d’une augmentation du nombre de cas de coronavirus et de celui de sa nouvelle variante Omicron, la police de Delhi a révisé la procédure opératoire standard sur le bien-être de la santé de son personnel, déclarant qu’un officier du rang d’inspecteur et au-dessus devrait visiter personnellement le personnel hospitalisé ou leurs proches régulièrement, selon un communiqué officiel publié mercredi.

Le commissaire spécial de la police (bien-être) Shalini Singh a tenu mercredi une réunion avec tous les chefs de district et d’unité et d’autres parties prenantes pour vérifier l’état de préparation général à la suite d’une propagation communautaire d’Omicron, selon le communiqué.

Singh a insisté sur le strict respect de la SOP révisée publiée récemment par le commissaire de police de Delhi, selon le communiqué.

« La SOP révisée est plus élaborée et couvre le bien-être complet de notre personnel souffrant de toute maladie et admis à l’hôpital pour un traitement médical. Les DCP et les chefs d’unité ont été désignés agents de santé nodaux.

«Les agents de santé nodaux veilleront à ce qu’un officier ayant le grade d’inspecteur ou supérieur rencontre personnellement le personnel hospitalisé ou ses proches, sur une base régulière jusqu’à ce qu’il soit en forme. En cas de cas de déportation, une visioconférence avec les personnes malades ou les membres de leur famille doit être assurée avec un retour d’information régulier sur la santé du personnel malade », a-t-il ajouté.

Les huit centres de bien-être et les deux centres de soins Covid à Rohini et Shahdara seront activés pour toute urgence médicale. Les chefs de district devraient assurer la liaison avec les collecteurs pour les transformer en centres de vaccination, selon le communiqué.

Le district et les chefs d’unité doivent faire le point sur les bouteilles d’oxygène, les concentrateurs, les désinfectants, les masques, les médicaments préventifs, etc. et tenir tous les équipements prêts. Ils doivent également assurer la liaison avec les médecins pour conseiller le personnel.

Les données du personnel doivent être mises à jour pour l’administration des rappels de vaccins Covid. Les membres de la famille du personnel de police devraient être motivés pour se faire vacciner contre la maladie virale et les personnes âgées de 15 à 18 ans devraient être invitées à s’inscrire sur le portail CoWIN, selon le communiqué.

Les agents immobiliers des colonies de police devraient mettre en place des helpdesks pour faciliter l’installation de l’application CoWIN sur les téléphones portables et le processus d’enregistrement.

Les précautions nécessaires telles que le port de masques, le maintien de la distance sociale et la désinfection régulière doivent être réitérées à plusieurs reprises lors des briefings du matin et du soir. Les locaux du bureau et les véhicules doivent être désinfectés régulièrement, selon le communiqué.

« Des kits de rappel d’immunité et des kits de protection COVID-19 doivent être organisés pour une distribution immédiate au fur et à mesure des besoins. Des agents de liaison pour entrer en contact avec les hôpitaux locaux et réserver des lits pour notre personnel, en cas de besoin. Des salles de quarantaine seront également aménagées pour ceux qui séjournent en dehors de Delhi », a-t-il ajouté.

