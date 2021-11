Covid-19 : la recherche conforte-t-elle la politique américaine de booster shot mix-and-match ?

Bien que les études scientifiques n’aient pas trouvé de gagnant clair, elles ont montré que toutes les injections de rappel ont fourni une forte réponse en anticorps, quelle que soit la combinaison. (Dossier/.)

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a récemment approuvé un plan de rappels mixtes qui permet à la population adulte éligible de choisir parmi l’un des trois vaccins – Moderna, Pfizer-BioNTech ou Johnson & Johnson – même s’il est différent de les deux premières doses.

La décision a semé la confusion parmi les gens, qui sont pris dans deux têtes entre changer de vaccin pour le rappel ou s’en tenir à celui qu’ils ont déjà pris.

Les responsables de la santé publique aux États-Unis ont laissé aux individus le soin de décider et ont refusé de recommander une injection spécifique.

Mélanger et assortir des coups de rappel

L’une des raisons pour lesquelles les experts américains ont considéré l’approbation de la stratégie de boosters mix-and-match est la commodité. Les autorités estiment que la stratégie contribuera à atteindre son objectif d’aider les personnes vulnérables à obtenir rapidement des rappels.

Mais le groupe d’experts suivait également la science. Les premières études ont montré que le mélange et l’appariement des vaccins sont non seulement efficaces, mais peuvent également créer une réponse plus large et plus puissante que plusieurs doses d’un seul vaccin.

Pourquoi un rappel spécifique n’est pas recommandé

Bien que les études scientifiques n’aient pas trouvé de gagnant clair, elles ont montré que toutes les injections de rappel ont fourni une forte réponse en anticorps, quelle que soit la combinaison.

Le Dr Kirsten E. Lyke, professeur à la faculté de médecine de l’Université du Maryland, a déclaré au New York Times que la solution de mix-and-match permettait aux gens, où qu’ils soient, d’avoir le choix. Le Dr Lyke, qui a présenté les premiers résultats de l’essai de rappel au panel de vaccins de la FDA américaine, a déclaré qu’ils étaient tous sûrs, qu’ils donneraient tous un coup de pouce et qu’ils allaient tous protéger contre les maladies graves et la mort.

Ce que montrent les études

Les National Institutes of Health ont commencé en juin une étude pour examiner comment les personnes vaccinées avec Moderna, Pfizer ou Johnson & Johnson ont réagi à une dose de rappel du même vaccin ou d’une nouvelle. Les chercheurs ont étudié neuf combinaisons de vaccins et de rappels, chaque groupe comptant chacun 50 volontaires.

Les premiers résultats ont montré que toutes les injections de rappel stimulaient une réponse d’anticorps neutralisants. Ce sont des anticorps spécifiques qui stoppent le virus. Mais il y avait des différences flagrantes – ceux qui avaient pris le vaccin Moderna pour les deux premières doses et le rappel Moderna avaient les niveaux d’anticorps les plus élevés. Les personnes qui ont reçu deux doses de Pfizer, suivies d’un rappel Moderna, avaient le deuxième nombre d’anticorps le plus élevé.

Cependant, les petits groupes d’étude n’ont pas été conçus pour comparer quel tir était le meilleur. Les premières études ont utilisé la dose complète de 100 microgrammes du tir Moderna au lieu de la demi-dose approuvée. Il est possible que les différences entre les sujets d’étude aient conduit à la différence dans les résultats. Bien que la différence de niveaux d’anticorps semble impressionnante, elle ne peut probablement pas fournir une protection significative dans le monde réel.

Les bénéficiaires de Johnson & Johnson ont affiché les plus grandes différences, avec une multiplication par quatre des anticorps neutralisants après un rappel du même vaccin, mais une multiplication par 76 après le rappel Moderna. Le booster Pfizer a conduit à une augmentation de 35 fois.

Cela signifie-t-il qu’un bénéficiaire Johnson & Johnson devrait passer à Moderna ou Pfizer ?

Les bénéficiaires de Johnson & Johnson, qui auraient initialement reçu une dose, devraient envisager une autre étude incluant 30 000 volontaires et examinant la protection globale. Cette étude a révélé qu’une deuxième dose de Johnson & Johnson, au moins deux mois après la première, offrait une protection à 94% contre le Covid-19 léger à sévère.

Selon des études, le vaccin Johnson & Johnson a déclenché une partie différente du système immunitaire. Il stimule non seulement les anticorps neutralisants mais aussi les cellules T, ce qui permet d’obtenir une protection plus durable. Les National Institutes of Health étendront éventuellement leur étude pour examiner la réponse des lymphocytes T à la suite de diverses combinaisons de doses de rappel. Cependant, les données n’ont pas encore été rendues publiques.

Comment décider quel booster choisir

Tous les rappels stimulent la réponse immunitaire. Ainsi, le choix d’un rappel dépend des priorités et du risque personnel.

Parlez à un médecin : Selon les circonstances de santé personnelles, un médecin pourrait être en mesure de choisir la meilleure opinion pour un individu. Différents vaccins peuvent avoir différents effets secondaires sur un individu.

Commodité: En termes de commodité, on peut choisir le cliché le plus facile à obtenir.

Préoccupations concernant le risque : Les personnes anxieuses à propos de Covid-19 peuvent décider de fonder leur décision concernant le rappel sur des recherches préliminaires et choisir Moderna, qui stimule des anticorps neutralisants plus élevés.

Familiarité: Certaines personnes peuvent choisir sur la base de leur expérience antérieure. Ils sont conscients de la façon dont leur corps a géré la première dose et peuvent être enclins à choisir la même dose pour le rappel.

Le Dr Asaf Bitton de la Harvard TH Chan School of Public Health a déclaré avoir reçu plusieurs questions de patients sur le choix du vaccin. Son conseil aux patients qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson est de mélanger et assortir le vaccin Pfizer ou Moderna, sur la base des données de l’étude préliminaire. Mais pour les patients qui ont reçu le Moderna ou Pfizer à base d’ARNm, il suggère de s’en tenir au même coup.

Le dosage de Moderna pour le booster est-il important ?

L’étude des National Institutes of Health examine toute différence probable de réponse entre ceux qui ont reçu la dose complète de 100 microgrammes du vaccin Moderna et ceux qui ont reçu une demi-dose. Bien que les résultats ne soient pas encore disponibles, les experts ont déclaré qu’il était peu probable qu’il y ait beaucoup de différence.

Combien de temps dure le rappel ?

Bien qu’il n’y ait pas de réponse à cette question, les scientifiques étudient de grands groupes de personnes pour arriver à un résultat concluant.

La manie des boosters

Le directeur du Centre d’éducation aux vaccins de l’Hôpital pour enfants de Philadelphie, le Dr Paul A. Offit, a déclaré que la question était de savoir dans quelle mesure la manie de rappel affecterait la pandémie.

Il a déclaré que si le virus entraînait une hospitalisation, ce ne serait pas à cause du manque d’une troisième dose mais de l’absence de dose.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.