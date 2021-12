Covid-19 : la renonciation aux brevets est cruciale pour vacciner le monde

Alors que 54,6% de la population mondiale a reçu au moins une dose de vaccin, principalement dans les pays développés, seulement 6% des habitants des pays à faible revenu ont reçu au moins un vaccin, selon Our World in Data.

Le report indéfini de la 12e Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est un revers pour les pays en développement, car les problèmes critiques qui les affectent sont en jeu. Un problème important est le sort d’une proposition de dérogation aux droits de propriété intellectuelle liés au commerce lancée par l’Inde et l’Afrique du Sud lorsqu’une nouvelle variante, Omicron, se propage rapidement au milieu d’une iniquité considérable dans l’accès aux vaccins pour les pays à faible revenu. Il ne fait aucun doute qu’un déploiement plus rapide des vaccins aidera à lutter contre la pandémie de Covid-19 qui a jusqu’à présent affligé plus de 250 millions de personnes dans le monde. Alors que 54,6% de la population mondiale a reçu au moins une dose de vaccin, principalement dans les pays développés, seulement 6% des habitants des pays à faible revenu ont reçu au moins un vaccin, selon Our World in Data.

La proposition de l’Inde et de l’Afrique du Sud vise à combler le déficit de production et de disponibilité de vaccins pour les pays du Sud. Une dérogation temporaire à la protection des DPI permet aux pays d’utiliser des licences obligatoires sans le consentement du titulaire du brevet pour produire et exporter des vaccins et des médicaments Covid-19 à bas prix vers des pays qui ne peuvent pas les fabriquer. Cette proposition a recueilli le soutien critique de plus de 100 pays à l’OMC, tandis que les pays développés de l’UE, le Royaume-Uni et la Suisse l’ont bloquée. Les grandes sociétés pharmaceutiques s’opposent à toute dérogation temporaire car elle découragerait l’innovation et réduirait leurs profits. Au lieu de résister à une dérogation, les grandes sociétés pharmaceutiques peuvent répondre à cette pandémie par des accords de licence avec des fabricants de vaccins en Inde et en Afrique du Sud, par exemple. Mais le problème est que les fabricants mondiaux de vaccins – à l’exception de Moderna qui négocie des accords avec des pays ayant des contraintes de fabrication et de la technologie d’ARNm de Pfizer détenue par BioNTech qui a été autorisée à Fosun Pharma pour fabriquer des vaccins en Chine – sont réticents à accorder des licences volontaires au Sud.

Les grandes sociétés pharmaceutiques peuvent également aider en fournissant des vaccins à faible coût via Covax, le pilier vaccins de l’accélérateur d’outils d’accès à la COVID-19, codirigé par la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Gavi et l’Organisation mondiale de la santé. Alors que les pays développés envisagent des doses de rappel pour leurs citoyens, Covax connaît un déficit de 70 % de livraison de vaccins pour les pays à faible revenu en 2021. Le souci est qu’un nombre important de vaccins ne soient disponibles qu’à la fin de 2022 et 2023. En mars, Covax a connu un revers lorsque le Serum Institute of India, le plus grand producteur de vaccins à bas prix au monde, a interrompu les approvisionnements sous contrat pour stimuler la production nationale de vaccins. Mais la bonne nouvelle, c’est que les exportations de SII reprennent. Pfizer affirme avoir fourni plus de 740 millions de doses, dont 100 millions de dons du gouvernement américain, aux pays à revenu faible et intermédiaire en 2021 et a promis 1 milliard de doses supplémentaires en 2022. Mais les défis sont de taille, de 4,65 milliards de doses. nécessaires aux pays à revenu moyen ou faible pour vacciner 70 % de leur population.

Une renonciation temporaire aux brevets est donc une étape cruciale pour accélérer la production de vaccins et de médicaments Covid-19 à faible coût pour les habitants des pays en développement. Les scientifiques avertissent que de nouvelles variantes sont probables à l’avenir si de vastes régions du Sud ne sont pas vaccinées. Les pays en développement, dont l’Inde, doivent profiter de l’interrègne de la ministérielle reportée pour rester unis et renforcer leurs positions de négociation sur la dérogation aux brevets pour une issue favorable à l’OMC. Cet organisme multilatéral, qui cherche à être pertinent dans un monde où les accords de libre-échange bilatéraux et régionaux se sont multipliés, devrait répondre aux besoins du monde en développement. Il devrait démontrer que la protection de milliards de personnes dans les pays à faible revenu compte plus que la rentabilité des grandes sociétés pharmaceutiques.

