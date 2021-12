Covid-19 : la Russie dépasse le Brésil, le nombre de morts grimpe au deuxième rang mondial

Le nombre de morts aux États-Unis est plus élevé, à 825 663 personnes, selon un décompte de ., mais sa population est plus de deux fois plus importante que celle de la Russie.

La Russie a dépassé le Brésil pour avoir le deuxième plus grand nombre de morts au monde dues à la pandémie de COVID-19, derrière les États-Unis, ont montré jeudi les données du service statistique de l’État russe et les calculs de ..

Le service des statistiques, Rosstat, a déclaré que 87 527 personnes étaient décédées de causes liées au coronavirus en novembre, ce qui en fait le mois le plus meurtrier en Russie depuis le début de la pandémie.

Le bilan global des décès dus à la pandémie en Russie a atteint 658 634, selon les calculs de . basés sur les chiffres de Rosstat jusqu’à fin novembre et les données du groupe de travail sur les coronavirus pour décembre, dépassant le Brésil qui a enregistré 618 800 décès.

Le nombre de morts aux États-Unis est plus élevé, à 825 663 personnes, selon un décompte de ., mais sa population est plus de deux fois plus importante que celle de la Russie.

Les calculs de . ont également montré que la Russie a enregistré plus de 835 000 décès supplémentaires depuis le début de l’épidémie en avril 2020 jusqu’à fin novembre, par rapport à la mortalité moyenne en 2015-2019.

Certains épidémiologistes affirment que le calcul des décès excessifs est le meilleur moyen d’évaluer le véritable impact d’une pandémie.

Jusqu’à présent, le nombre de morts en Russie n’a pas été affecté par la variante Omicron et a été principalement causé par une vague d’infections en octobre et novembre, que les autorités sanitaires ont imputée à la variante Delta et à une campagne de vaccination lente.

Jeudi, les autorités russes ont ordonné aux hôpitaux de se préparer à une éventuelle augmentation des cas de COVID-19.

