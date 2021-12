Covid-19: la Russie se prépare à une vague dirigée par Omicron au début de l’année prochaine, selon des sources

Deux sources gouvernementales régionales ont déclaré que la perspective d’une nouvelle vague au début de l’année prochaine avait été discutée lors des réunions gouvernementales.

La Russie se prépare à une autre vague de COVID-19 au début de l’année prochaine, déclenchée en grande partie par la propagation de la souche hautement contagieuse Omicron qui a effrayé les marchés et les législateurs ces dernières semaines, ont déclaré à . trois sources dans les cercles politiques.

« On s’attend à une nouvelle vague en janvier-février », a déclaré une source proche du Kremlin, ajoutant que des infections quotidiennes de plus de 50 000 étaient possibles.

Deux sources gouvernementales régionales ont déclaré que la perspective d’une nouvelle vague au début de l’année prochaine avait été discutée lors des réunions gouvernementales.

Les cas quotidiens de COVID-19 en Russie sont en baisse depuis qu’ils ont atteint un pic de 41 335 début novembre, et bien que de vastes restrictions pour lutter contre la propagation d’Omicron n’aient pas été introduites, les autorités ont appelé à la prudence avant les longues vacances du Nouvel An en Russie.

« Nous regardons Omicron et jusqu’à présent, il est entendu que la maladie est plus bénigne que Delta », a déclaré la source proche du Kremlin, ajoutant que la tâche de garantir la capacité des lits d’hôpitaux était en cours.

« Mais encore une fois, on s’attend à ce qu’Omicron entraîne moins d’hospitalisations que Delta, les gens resteront assis à la maison. »

Le Kremlin a souvent exprimé sa frustration face à la lenteur de l’adoption par le public du vaccin Spoutnik V de fabrication russe. L’immunité collective de la Russie contre le COVID-19, que le groupe de travail gouvernemental sur les coronavirus mesure à l’aide de données sur les vaccinations et les infections, s’élevait à 61,8% au 30 décembre.

Un conseiller en santé d’un gouverneur du centre de la Russie a déclaré qu’une autre vague était attendue début 2022.

« Nous attendons une nouvelle vague en ce moment, nous attendons le retour de nos compatriotes de l’étranger avec Omicron après le Nouvel An », a déclaré le conseiller.

Une autre source au sein du gouvernement d’une région du nord a déclaré à . que la nouvelle vague avait été discutée lors de réunions avec le ministre de la Santé Mikhail Murashko et la vice-Première ministre Tatiana Golikova, mais qu’elle n’était peut-être pas trop forte car les symptômes d’Omicron pourraient être moins graves.

La Russie a détecté 103 cas d’Omicron jusqu’à présent, a déclaré jeudi Anna Popova, chef du régulateur de la santé des consommateurs Rospotrebnadzor.

« Nous comprenons qu’Omicron viendra en Russie, c’est inévitable », a déclaré Popova dans une interview à la télévision d’État.

Mardi, Popova a déclaré que le risque de propagation d’Omicron augmenterait certainement après les vacances du Nouvel An, qui se déroulent du 1er au 9 janvier.

« On peut s’attendre à ce que la situation épidémiologique s’aggrave après ces jours de vacances », a-t-elle déclaré.

Le ministère de la Santé et le groupe de travail sur les coronavirus n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

