Covid-19: la stratégie de vaccination est équitable et juste, déclare le Centre à la Cour suprême

Ayant été critiqué par la Cour suprême au sujet de sa stratégie de vaccination révisée contre le Covid-19, le Centre a déclaré à la cour suprême dans un affidavit que la politique était non seulement «juste et non discriminatoire», mais garantirait à tous les citoyens la possibilité de la gratuité des vaccins, l’uniformité des prix pour les États et le fait que les fabricants de vaccins ne s’enrichissent pas indûment avec l’argent public.

Cependant, il s’est opposé à l’utilisation de dispositions statutaires telles que les licences obligatoires pour influencer les prix des vaccins par les deux entreprises nationales – Serum Institute et Bharat Biotech – affirmant qu’étant donné le risque financier que les entreprises ont pris, une tarification négociée serait une approche prudente. Quoi qu’il en soit, les personnes en tant que bénéficiaires ultimes de la vaccination ne seraient pas affectées négativement par cela, car “ tous les États ” ont annoncé la vaccination gratuite à toute la population éligible (les personnes de plus de 18 ans), a-t-il noté.

Le Centre a également déclaré que la hiérarchisation des groupes d’âge pour la vaccination et une approche par étapes et en couches suivies étaient en phase avec la pratique internationale et les directives de l’Organisation mondiale de la santé. Le Centre s’est également engagé à accélérer le rythme de la vaccination en mettant à la disposition des Indiens des produits prophylactiques d’autres producteurs de vaccins comme Pfizer, Moderna et J&J, avec lesquels il est en pourparlers. Il a également soutenu que, contre l’approbation du DCGI, les laboratoires du Dr Reddy ont déjà importé le premier lot de 1,5 lakh de doses de Spoutnik.

Concernant le Centre recevant des vaccins à un taux inférieur à celui des États, le gouvernement a déclaré que cela était dû au fait qu’il avait passé des commandes beaucoup plus importantes que les États et les hôpitaux privés.

«Suite aux consultations et à la« persuasion »du gouvernement central, les fabricants de vaccins, Bharat Biotech et Serum Institute of India, ont déclaré leurs prix respectifs qui sont uniformes pour tous les gouvernements des États. La distribution du vaccin entre les États est basée sur des critères équitables et rationnels pour éliminer la possibilité d’une différence de pouvoir de négociation d’un État et avoir un impact néfaste sur le résident de l’autre État », a-t-il déclaré.

Le 30 avril, la cour suprême avait demandé au Centre de «revoir» sa politique révisée d’achat de vaccins Covid-19, affirmant que «la manière dont la politique actuelle a été élaborée entraînerait à première vue un préjudice au droit à la santé publique, ce qui fait partie intégrante de l’article 21 de la Constitution ».

Le gouvernement avait annoncé le 9 avril un programme de vaccination Covid-19 «libéralisé et accéléré» à compter du 1er mai, où tous les adultes de plus de 18 ans pourront être vaccinés. En outre, les fabricants de vaccins ont été autorisés à libérer jusqu’à 50% de leurs approvisionnements directement aux gouvernements des États et sur le marché libre à des prix pré-déclarés.

Les prix pour les États et les hôpitaux privés étaient à l’origine plus élevés et n’ont été réduits qu’après indignation. Alors que le Centre continue de dépenser seulement 150 roupies par dose pour Covishield du Serum Institute ou Covaxin de Bharat Biotech, les États doivent payer 400 roupies par dose pour Covaxin et les hôpitaux privés 1 200 roupies. Covishield coûte Rs 300 par dose pour les États et Rs 600 pour les hôpitaux privés.

Clarifiant sa base et sa justification sur la tarification des deux vaccins, selon l’affidavit, «la tarification différentielle est basée sur le concept de création d’une demande incitative pour les fabricants de vaccins privés afin d’instaurer un marché concurrentiel entraînant une production plus élevée de vaccins et prix abordables déterminés par le marché pour le même. Cela attirera également les fabricants de vaccins étrangers à entrer dans le pays. Cela se traduira par une disponibilité accrue du vaccin ».

En outre, «Serum Institute of India a augmenté sa production de 5 doses de crore / mois à 6,5 doses de crore par mois et une nouvelle montée en puissance est attendue d’ici juillet 2021. Bharat Biotech a également augmenté la production de 90 lakh / mois à 2 doses de crore / mois et une nouvelle augmentation est attendue jusqu’à 5,5 crores / mois d’ici juillet 2021. Spoutnik-V devrait augmenter la production de 30 lakhs à 1,2 crore doses / mois d’ici juillet 2021 », a déclaré le gouvernement, ajoutant que les processus de réglementation et de test pour les vaccins étrangers ont été simplifiés afin d’accélérer l’accès aux vaccins.

Le Centre a également déclaré au tribunal supérieur qu’une avance de 100% de 1 732,50 crore de Rs avait été versée au SII pour 11 crores de doses de vaccin Covishield pour mai, juin et juillet. De plus, une avance de 100% du crore Rs 787,50 a été libérée à Bharat Biotech pour cinq doses de crore Covaxin pendant trois mois, a-t-il ajouté.

Sur la question de l’invocation de licences obligatoires pour les dispositions de la Loi sur les brevets pour garantir la disponibilité des vaccins et des médicaments, le gouvernement a déclaré que la principale contrainte réside dans la disponibilité des matières premières et des intrants essentiels et, par conséquent, toute autorisation et licence supplémentaires ne peut pas entraîner augmentation immédiate de la production.

L’affidavit indiquait que le ministère de la Santé déploie tous les efforts possibles pour améliorer la disponibilité du remdesivir, un médicament antiviral, en augmentant la production et l’approvisionnement par le biais des importations.

Le Centre avait déposé un affidavit en réponse aux questions posées par le tribunal supérieur la semaine dernière.

Défendant sa politique, le Centre a exhorté le CS contre toute «ingérence judiciaire» et a déclaré: «dans le contexte d’une pandémie mondiale, où la réponse et la stratégie de la nation sont entièrement guidées par des avis médicaux et scientifiques d’experts, il y a peu de place pour une ingérence judiciaire. ».

«Toute intervention judiciaire trop zélée, bien que bien intentionnée, peut entraîner des conséquences imprévues et involontaires, en l’absence de tout avis d’expert ou d’expérience administrative, laissant très peu de place aux médecins, scientifiques, experts et cadres pour trouver des solutions innovantes lors de leurs déplacements». mentionné

Selon le gouvernement Modi, «compte tenu des circonstances sans précédent et particulières dans lesquelles la campagne de vaccination est conçue comme une politique exécutive, il faut faire confiance à la sagesse de l’exécutif», a-t-il ajouté.

Dans l’affidavit, le Centre a en outre soutenu que le contrôleur général des médicaments de l’Inde (DCGI) avait communiqué à tous les contrôleurs des médicaments d’État (SDC) qu’il devrait y avoir une tolérance zéro à l’égard de tout type de thésaurisation ou de commercialisation noire de médicaments, y compris le remdesivir, et aussi d’instruire leur personnel chargé de l’application de la loi à rester vigilant et à prendre des mesures rigoureuses.

La Cour suprême a ajourné lundi l’audience à jeudi en raison de problèmes techniques.

