Covid-19 : la technologie UV-C peut-elle tuer efficacement le coronavirus ? Voici ce que dit la science

Le Dr Jitendra Singh, ministre d’État de l’Union pour la science et la technologie, a récemment annoncé que le gouvernement installerait la technologie de désinfection ultraviolette-C ou UV-C au Parlement pour atténuer la possibilité de transmission aéroportée du SRAS-CoV-2. Développé par le CSIR-CSIO (Central Scientific Instruments Organisation), le système de désinfection des conduits d’air UV-C peut s’intégrer dans n’importe quel conduit d’air. Il a déclaré que des niveaux calibrés de lumière UV-C sont utilisés pour désactiver le virus dans toutes les particules d’aérosol, et que le système était parfaitement adapté aux centres commerciaux, aux auditoriums, aux bus AC, aux établissements d’enseignement et aux chemins de fer.

L’ultraviolet est le rayonnement naturel ou la lumière du Soleil et couvre des longueurs d’onde comprises entre 100 et 400 nm. Les plages de lumière visibles pour l’homme vont de 380 à 700 nm. Il existe trois bandes pour les UV : UV-C (100-280 nm), UV-B (280-315 nm) et UV-A (315-400 nm). Le Soleil transmet les rayons UV-A et UV-B à travers l’atmosphère terrestre, tandis que la couche d’ozone filtre tous les UV-C. Les rayons UV-B peuvent atteindre l’épiderme ou la couche externe de la peau humaine, provoquant des coups de soleil. Il est également associé au cancer de la peau. Les rayons UV-A peuvent pénétrer dans le derme ou la couche intermédiaire de la peau pour vieillir les cellules de la peau et endommager indirectement l’ADN cellulaire. Le rayonnement UV-C artificiel est connu pour avoir causé des blessures aux yeux et des brûlures de la peau.

Les hôpitaux et les laboratoires utilisent depuis des décennies un rayonnement UV-C d’une longueur d’onde de 254 nm pour désinfecter l’air. Il est également utilisé pour traiter l’eau. Cependant, ces traitements germicides classiques sont généralement effectués dans des pièces inoccupées. Un article de juin 2020 dans Scientific Reports a noté que la couche protéique externe du SRAS-CoV-2 peut être détruite à l’aide de rayonnement UV-C. Le document indique que le rayonnement de 222 nm, également connu sous le nom de lumière UVC lointain, peut tuer les coronavirus humains en suspension dans l’air tels que l’alpha HCoV-229E et le bêta HCoV-OC43. Ceci, cependant, est différent du SARS-CoV-2, pour lequel des données très limitées sont disponibles sur la longueur d’onde et la durée requises.

L’Université d’Hiroshima au Japon, qui a mené une expérience in vitro, a découvert qu’une irradiation UV-C de 222 nm à 0,1 mW/cm2 a tué 99,7 % de la culture virale du SRAS-CoV-2 après une exposition de 30 secondes. En septembre 2020, l’étude a été publiée dans l’American Journal of Infection Control. Une étude de mars 2021 publiée dans Scientific Reports a révélé que l’irradiation UV-C inactivait efficacement la réplication du SARS-CoV-2.

Concernant son utilisation sur l’homme, des chercheurs de l’Institut indien de technologie de Kanpur, qui ont développé un petit dispositif désinfectant utilisant le rayonnement UV-C (222-254 nm), ont déclaré qu’il avait été développé spécifiquement pour les êtres non vivants. Le rayonnement UV-C de l’appareil pourrait endommager la peau et les yeux et l’opérateur doit utiliser des lunettes qui protègent du rayonnement UV-C, selon leur article publié en juin 2020. Alors que le ministère des Sciences et de la Technologie n’a pas mentionné la longueur d’onde du rayonnement ou le durée pendant laquelle il sera utilisé, il a mentionné que des tests avaient montré que le produit réussissait à désinfecter à 99%.

Dan Arnold d’UV Light Technology, qui propose des équipements de désinfection aux hôpitaux et aux sociétés pharmaceutiques au Royaume-Uni, a déclaré qu’il ne fallait pas être exposé aux UV-C, et l’a qualifié de « truc vraiment désagréable ». Il a déclaré à bbc.com que s’il faut des heures pour attraper un coup de soleil causé par les UV-B, les UV-C peuvent le faire en quelques secondes.

Quelques études ont cependant montré que la lumière UVC lointaine (207-222 nm) ne cause pas de dommages à la peau des mammifères. Le directeur David J. Brenner du Center for Radiological Research de l’Université Columbia a déclaré que la lumière UVC lointaine avait une portée limitée, ajoutant qu’elle ne pouvait pas pénétrer à travers la couche externe de cellules mortes de la peau humaine ou même la couche lacrymale des yeux et n’était pas un danger pour la santé. Cependant, la lumière UVC lointaine peut atteindre l’ADN des virus et des bactéries et les tuer car elles sont plus petites que les cellules humaines. L’équipe de Brenner avait démontré dans quelle mesure la lumière UVC peut contrôler la propagation des maladies microbiennes transmises par l’air en 2018.

