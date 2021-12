Covid-19: la vaccination et l’infection naturelle augmentent la réponse après la deuxième dose, selon le Center

Les souches antérieures et actuellement en circulation se sont propagées par les mêmes voies, a déclaré Bhargava, ajoutant que les directives de traitement pour l’infection restent les mêmes.

Tous les vaccins COVID-19 sont principalement modificateurs de la maladie et n’empêchent pas l’infection tandis que l’immunité hybride obtenue grâce à la vaccination couplée à une infection naturelle génère une réponse plus forte et des titres d’anticorps robustes après la deuxième dose, a déclaré jeudi le gouvernement.

Le directeur général de l’ICMR, le Dr Balram Bhargava, a déclaré que la durabilité de l’immunité après la vaccination contre le COVID-19 persiste pendant neuf mois et que la durabilité de l’immunité après l’infection est également à peu près la même période.

« L’immunité hybride, qui est développée à la suite de la vaccination et d’une infection naturelle, génère une réponse plus forte et des titres d’anticorps robustes après la deuxième dose.

« Si vous avez eu une infection et que vous avez été vacciné, votre réponse immunitaire est plus qu’une simple infection ou un vaccin. Donc, l’important est que la vaccination soit absolument essentielle », a-t-il déclaré.

Il a toutefois souligné que le masquage avant et après la vaccination est un must.

Les souches de coronavirus circulant antérieurement et actuellement se sont propagées par les mêmes voies, a déclaré Bhargava, ajoutant que les directives de traitement pour l’infection restent les mêmes.

Il a déclaré que 90% de la population adulte indienne avait reçu la première dose de vaccin contre le coronavirus tandis que 63,5% des personnes étaient désormais entièrement vaccinées.

