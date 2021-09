Covid-19 : la vaccination peut potentiellement être bénéfique pour la santé mentale, selon une étude américaine

L’étude a révélé que les personnes qui avaient été vaccinées avec la première dose de vaccin contre le coronavirus ont signalé une diminution des niveaux mentaux.

La pandémie de coronavirus a non seulement mutilé la santé physique de millions de personnes dans le monde, mais a également entraîné une dépression nerveuse dans toutes les couches de la société. Cependant, une étude récente menée aux États-Unis a révélé que les vaccins contre le coronavirus ont le potentiel d’améliorer la santé mentale des personnes. Menée par des chercheurs de l’Université de Californie du Sud, l’étude a révélé des changements phénoménaux dans la santé mentale des personnes qui se font vacciner avec la première dose de vaccin contre le coronavirus, a rapporté l’Indian Express.

L’étude qui a été publiée dans la revue PLOS a analysé les changements dans la santé mentale des personnes vaccinées avec la première dose de vaccin contre le coronavirus. La santé mentale d’environ 8 000 personnes a été analysée dans le cadre de l’étude au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021. L’étude a révélé que les personnes qui avaient été vaccinées avec la première dose de vaccin contre le coronavirus ont signalé une diminution de leurs niveaux mentaux.

L’étude a déclaré que l’étude a montré les effets directs à court terme de l’obtention de la première dose de vaccin contre le coronavirus. Plus important encore, l’étude a ajouté que l’impact positif de la vaccination est beaucoup plus important non seulement sur la personne qui a été vaccinée, mais également sur d’autres personnes de sa connaissance.

L’étude indique que la santé mentale des individus s’améliore car ils craignent moins d’être infectés, deviennent plus actifs socialement et explorent différentes opportunités de travail au maximum de leur potentiel. Le Dr HK Mahajan, anesthésiste, Centre indien des lésions de la colonne vertébrale, Vasant Kunj, a déclaré à l’Indian Express que le déploiement de la vaccination de masse a amélioré l’immunité collective, accru la sensibilisation et réduit l’anxiété des masses. La vaccination a également augmenté les perspectives de réemploi des personnes qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie, a ajouté le Dr Mahajan. Le Dr Mahajan a en outre ajouté que les gens reprennent de plus en plus leur mode de vie d’avant Covid en raison de l’augmentation de la vaccination et du manque de cas, ce qui a un impact positif sur leur santé mentale.

