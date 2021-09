Covid-19 : la variante Delta 8 fois moins sensible à la protection vaccinale, provoque une réinfection chez les patients guéris

Agrawal a ajouté qu’une bonne partie du vaccin était sa capacité à réduire la gravité de l’infection de plusieurs crans chez les patients.

Une étude récente a montré ce que l’on craignait depuis longtemps à propos de la variante Delta du coronavirus, qu’elle se propage à un rythme extrêmement rapide et échappe également à la réponse immunitaire générée par une infection ou des vaccins antérieurs. L’étude qui a été publiée dans la revue Nature a basé ses conclusions sur les données collectées en Inde jusqu’à la fin mai 2021, a rapporté l’Indian Express.

Principales conclusions de la recherche

La recherche cruciale a quantifié que la variante delta était six fois moins sensible aux anticorps neutralisants sériques parmi les individus récupérés et huit fois moins sensible aux anticorps générés grâce aux vaccins par rapport à la souche originale du coronavirus de Wuhan. Pour le dire simplement, la variante delta a le potentiel de provoquer une infection chez les vaccinés et une réinfection chez les patients récupérés huit et six fois plus que celle de la souche originale de Wuhan. Les vaccins qui ont été analysés dans le cadre de l’étude étaient ceux développés par Pfizer, AstraZeneca et l’Université d’Oxford, et BioNTech.

Anurag Agrawal, directeur du CSIR-Institute of Genomics and Integrative Biology, Delhi et qui est également l’un des auteurs de l’étude, a déclaré à l’Indian Express que la recherche a montré que la variante delta se propage plus rapidement et réduit également la protection obtenue grâce aux vaccins. ou des infections antérieures. Agrawal a ajouté qu’une bonne partie du vaccin était sa capacité à réduire la gravité de l’infection de plusieurs crans chez les patients.

Quel sera alors le rôle des vaccins ?

Vineeta Bal, immunologiste à l’Institut indien d’enseignement et de recherche scientifiques (IISER), Pune a déclaré à l’Indian Express que de telles études ne doivent pas amener les gens à mal comprendre l’utilité des vaccins et à croire qu’ils ne sont pas efficaces. Elle a également souligné que l’étude a été menée sur des échantillons in vitro et que aussi dans un environnement de laboratoire et que, par conséquent, ses résultats devraient différer de l’environnement réel. Alors qu’elle a attesté les résultats de la recherche en disant que la majorité des infections ces derniers temps sont causées par la variante delta, elle a souligné le fait que l’incidence des maladies graves et des hospitalisations est considérablement réduite chez les personnes vaccinées.

