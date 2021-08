Covid-19: la variante Delta augmente le risque d’hospitalisation, lire les détails

Des études antérieures sur la variante avaient également trouvé que la variante était non seulement plus mortelle mais aussi rapidement transmissible.

Les patients du coronavirus infectés par sa variante Delta courent le double du risque d’hospitalisation par rapport à ceux infectés par la variante Alpha, selon une analyse de plus de 40 000 cas de Covid-19 en Angleterre. L’étude qui a été menée par le journal The Lancet Infectious Diseases s’est concentrée sur ces patients qui avaient contracté le coronavirus les 29 mars et 23 mai de cette année, a rapporté l’Indian Express. La recherche a également révélé que le risque d’être hospitalisé dans une situation d’urgence était également 1,5 fois plus élevé dans le cas de la variante Delta par rapport à l’infection causée par la variante Alpha.

Parlant de l’importance de la recherche, le Dr Gavin Dabrera, l’un des auteurs principaux de l’étude et épidémiologiste consultant au National Infection Service, Public Health England a déclaré que la recherche avait confirmé ce que l’on avait longtemps deviné. Le Dr Dabrera a déclaré que la variante delta était plus dangereuse et mettait plus de personnes à risque d’hospitalisation que la variante alpha. Dabrera a également souligné le fait que la plupart des patients analysés au cours de l’étude n’avaient pas été vaccinés avant d’avoir contracté le coronavirus.

La variante delta qui a été signalée pour la première fois en Inde en décembre de l’année dernière s’est propagée dans la plupart des régions du monde et est également devenue la principale variante de la plupart des infections ces derniers temps. Des études antérieures sur la variante avaient également trouvé que la variante était non seulement plus mortelle mais aussi rapidement transmissible.

Il est pertinent de noter que les 40 000 patients atteints de coronavirus qui faisaient partie de l’étude avaient été séquencés génomiquement pour déterminer la variante à partir de laquelle ils avaient été infectés. Les chercheurs, après avoir pris en compte l’âge, l’origine ethnique, le statut vaccinal et d’autres facteurs variables, sont parvenus à la conclusion que la variante delta était 2 fois plus susceptible de rendre les patients gravement malades nécessitant une hospitalisation.

Le Dr Anne Presanis, qui est un autre auteur principal de l’étude et statisticienne principale à l’Unité de biostatistique du MRC de l’Université de Cambridge, a déclaré que l’étude avait mis en évidence le fait que la variante delta peut imposer un fardeau plus lourd au système de santé. en l’absence d’une vaccination complète et a exhorté les gens à se faire vacciner complètement au plus tôt.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.