Covid-19 : la variante Delta plus est préoccupante ; vaccination, doubles masques et protocoles covid-19 nécessaires

La variante Delta Plus fait maintenant le tour de l’Inde alors que la variante Delta précédente a muté. Les chercheurs étudient actuellement la transmissibilité du nouveau variant muté ainsi que l’efficacité du vaccin sur le variant. Cependant, jusqu’à présent, selon les experts, cette variante a un taux de transmission inférieur à celui de la variante Delta du SARS-CoV-2. Certes, c’est la variante Delta, également connue sous le nom de B.1.617.2, qui a largement contribué aux infections à coronavirus lors de la deuxième vague en Inde. Cette variante a été identifiée pour la première fois en Inde uniquement et depuis lors, a muté dans les sous-lignées AY.1 et AY.2, communément appelées Delta Plus.

Citant le Dr Sujit Singh, chef du Centre national de contrôle des maladies, un rapport de l’IE a noté qu’il y a un besoin urgent de comprendre l’évolution continue du B.1.617.2. Pour l’instant, l’Organisation mondiale de la santé a qualifié Delta de variante préoccupante, mais le gouvernement indien, en revanche, estime que Delta Plus (AY.1) peut être une variante préoccupante pour le pays. D’autres investigations sont en cours à son sujet.

À l’heure actuelle, la prévalence de Delta Plus en Inde est faible et d’autres mutations peuvent conduire le virus à devenir plus transmissible ou virulent. Étant donné que les sous-lignées AY.1 et AY.2 sont des descendants de Delta, il est probable qu’elles aient des propriétés similaires à celles de la variante Delta.

Selon le Dr Singh, sur la base des données génomiques et des études de laboratoire, il est difficile de dire s’il y a eu une augmentation de la transmission de la variante Delta Plus. Le rapport a noté que l’augmentation des cas Delta Plus n’est pas aussi rapide que celle observée avec la variante Delta. Mais le gouvernement central a demandé à tous les fonctionnaires et experts de surveiller de près. Certains cas Delta Plus sont apparus en Inde dans 12 États. Afin d’agir, les agents publics tentent d’améliorer les tests et la recherche rapide des contacts. Les vaccinations sont également prioritaires.

Jusqu’à 28 laboratoires ont été mis en place par le ministère de la Santé où le séquençage du génome du virus est en cours. Sur 45 000 échantillons collectés dans 12 États pour le séquençage, environ 48 échantillons ont montré la présence du variant muté. Il est crucial de comprendre la transmissibilité de cette variante dès maintenant, afin que des mesures efficaces puissent être prises pour contrôler la propagation, note le rapport.

Au Maharashtra, 21 cas de variante Delta Plus ont été signalés où une personne y a succombé. Le Dr Pradeep Awate, officier de surveillance de l’État, a déclaré que pendant que les enquêtes étaient en cours, ils n’avaient constaté aucune augmentation alarmante des cas avec la nouvelle variante.

En termes de vaccin, une dose de Covishield devrait être efficace à plus de 70 % contre une maladie grave ou une hospitalisation contre la variante Delta. Cependant, il n’y a pas de clarté sur l’efficacité de la vaccination sur la variante Delta Plus. Les experts attendent toujours plus de données sur la variante mutée.

Il vaut mieux rester protégé que d’être infecté par le Covid-19. Le Dr Shashank Joshi, membre expert du groupe de travail Maharashtra Covid, a souligné que pour l’instant, le double masquage, la vaccination et le strict respect du comportement approprié à Covid sont extrêmement importants. Personne ne peut se permettre d’être décontracté en ce moment, a déclaré le Dr Shashank Joshi.

