Covid-19: la variante ‘Delta Plus’ sous enquête au milieu de cas croissants – ‘Plus infectieux’ | Royaume-Uni | Nouvelles

Alors que le Royaume-Uni est actuellement confronté au chiffre le plus élevé de décès signalés quotidiennement depuis le 9 mars, une nouvelle variante identifiée en juillet 2021, descendante de la variante Delta, pourrait avoir un impact cet hiver. Les experts enquêtent actuellement sur ce que certains ont appelé « Delta Plus », mais ne vous attendez pas à ce que ce soit aussi préoccupant que l’étaient Alpha et Delta.

Le professeur François Balloux de l’University College London a déclaré dans un communiqué: « C’est potentiellement une souche légèrement plus infectieuse.

« Ce n’est rien comparé à ce que nous avons vu avec Alpha et Delta, qui étaient environ 50 à 60 % plus transmissibles.

« Nous parlons donc ici de quelque chose d’assez subtil et qui fait actuellement l’objet d’une enquête.

« Il est susceptible d’être jusqu’à 10 % plus transmissible.

« C’est bien que nous soyons au courant. C’est excellent que nous ayons les installations et l’infrastructure en place pour voir tout ce qui pourrait être un peu suspect.

« À ce stade, je dirais attendre et voir, ne paniquez pas.

« C’est peut-être légèrement, subtilement plus transmissible, mais ce n’est pas quelque chose d’absolument désastreux comme nous l’avons vu précédemment. »

Cependant, l’hiver pourrait être « légèrement plus difficile » selon le Dr Jeffrey Barrett du Wellcome Sanger Institute.

Le Premier ministre a déclaré à son cabinet qu’il pensait que le plan actuel du gouvernement contre les coronavirus maintenait le virus sous contrôle.

Mais il a réitéré que les ministres « doivent mettre toutes nos énergies dans nos programmes de vaccination ».

Le porte-parole officiel de M. Johnson a déclaré: « Le message le plus important que le public doit comprendre est l’importance vitale du programme de rappel et en effet pour les enfants qui sont éligibles pour se manifester et obtenir notre jab.

« Nous voyons certains groupes se manifester un peu plus lentement qu’ils ne l’ont fait, peut-être lorsqu’ils recevaient leur premier ou deuxième vaccin.

« Il est important que le public comprenne que recevoir votre injection de rappel est tout aussi important que recevoir votre première et votre deuxième dose, et nous avons besoin que les individus se manifestent car c’est un énorme avantage pour eux et pour la société en général. »

Le nouveau bilan quotidien des morts de mardi a porté le total britannique à 138 629 depuis le début de la pandémie.