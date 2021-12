Covid-19 : la variante Omicron pourrait-elle provoquer une maladie plus bénigne ?

Il existe d’autres théories selon lesquelles la variante a évolué à partir d’un hôte animal. (Image représentative)

La variante Omicron du coronavirus qui a maintenant été détectée dans plus de 30 pays a fait craindre qu’elle ne compromette considérablement l’efficacité des vaccins Covid-19.

Pourtant, au milieu d’une course pour comprendre les conséquences de la variante, certains scientifiques cherchent également à voir si cette mutation pourrait provoquer une maladie plus bénigne que ses prédécesseurs. Cependant, alors qu’ils ont averti qu’il était trop tôt pour tirer des conclusions, voici ce qui est ressorti jusqu’à présent :

Ce que les données montrent

Les preuves des cas initiaux sont limitées. Parmi les cas européens qui comprenaient des informations sur la gravité de la maladie, la moitié des patients étaient asymptomatiques tandis que la moitié présentaient des symptômes bénins, a déclaré le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies dans un rapport.

Il n’y a eu aucun cas de maladie grave, d’hospitalisation ou de décès. Cependant, l’agence a déclaré qu’elle aurait besoin des données de centaines de cas pour évaluer avec précision les complications de la maladie et a estimé que cela pourrait prendre plusieurs semaines. De plus, la plupart des cas en Europe ont jusqu’à présent été chez des jeunes entièrement vaccinés, ce qui les rend moins susceptibles de souffrir d’une maladie grave.

En Afrique du Sud, où le nombre quotidien de cas de Covid-19 a doublé pour atteindre 8 561 mercredi, les symptômes des patients réinfectés et ceux infectés après vaccination semblent être bénins.

Emory University, Atlanta, expert en maladies infectieuses, le Dr Carlos Del Rio a déclaré à . que des preuves en provenance d’Afrique du Sud suggéraient que cela pourrait provoquer une maladie plus bénigne. Cependant, il a averti que de nombreux patients en Afrique du Sud étaient initialement de jeunes étudiants universitaires.

Omicron une version «moins en forme» du coronavirus?

Alors que des données sur les infections du monde réel émergent, les scientifiques étudient la variante en laboratoire pour la déchiffrer. La variante Omicron a environ 50 mutations jamais vues en combinaison auparavant, dont plus de 30 sur la protéine de pointe que le virus utilise pour se fixer aux cellules humaines. Les vaccins actuellement utilisés ciblent cette protéine de pointe.

Le directeur du Penn Institute for Immunology, le Dr John Wherry, a déclaré à . que généralement, lorsque les virus accumulaient de nombreuses mutations, ils perdaient une certaine forme physique. Certaines mutations de l’Omicron peuvent altérer la capacité du virus à se scinder, modifiant ainsi le comportement de la protéine de pointe, a-t-il déclaré.

Certains scientifiques ont avancé une théorie selon laquelle la variante Omicron pourrait s’être développée au fil des mois chez un individu immunodéprimé, comme un patient VIH en Afrique australe. Wherry a déclaré que si tel était le cas, le virus s’est adapté pour ne pas tuer l’hôte.

Il existe d'autres théories selon lesquelles la variante a évolué à partir d'un hôte animal.

Omicron pour devenir la variante dominante ?

L’autre question entourant la variante Omicron est de savoir si elle dépassera la variante Delta, qui représente l’écrasante majorité des infections à travers le monde. Si la variante Omicron devient dominante, mais provoque une maladie plus bénigne, cela pourrait devenir un tournant vers le virus devenant une menace saisonnière telle que la grippe, Sumit Chanda, chercheur en maladies infectieuses au Scripps Research Department of Immunology and Microbiology de San Diego, a déclaré à . .

L’agence de santé publique de l’Union européenne a déclaré jeudi que la variante Omicron pourrait causer plus de la moitié de toutes les infections à Covid-19 sur le continent en quelques mois.

Alors que la recherche sur la variante Omicron est en cours, les experts en maladies ont déclaré que les gens doivent rester vigilants en obtenant soit des vaccins initiaux, soit des injections de rappel, en plus de porter des masques dans des environnements intérieurs ou surpeuplés, de se laver les mains et de ventiler les pièces.

