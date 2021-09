Covid-19: l’administration de Gurgaon lance une méga campagne de vaccination avec des camps dans les zones de marché

in

Ces camps seront fonctionnels entre 16h et 20h. (Déposer)

L’administration de Gurgaon a installé des camps dans trois zones de marché dans le but d’augmenter la couverture vaccinale contre le Covid-19 dans le district. Les camps se sont installés près du marché Galleria, près de Hanuman Mandir à Sadar Bazaar et à l’arrêt de bus de Fawara Chowk.

Ces camps seront fonctionnels entre 16h et 20h. Un responsable de l’administration du district a déclaré que les camps de la zone de marché auraient 200 emplacements pour le vaccin Covishield.

Le département de la santé de Gurgaon a administré 62 426 doses de vaccin lundi dans le cadre de sa méga campagne. Le département de la santé vise à administrer environ 1,45 lakh de doses de vaccin sur 250 sites pendant le trajet, qui se terminera le 17 septembre.

Le médecin-chef Virender Yadav a déclaré à The Indian Express que la décision d’installer les camps sur les marchés avait été prise pour augmenter la couverture. Les deux doses du vaccin seront administrées dans ces camps.

Yadav a ajouté qu’ils visaient à vacciner 1,45 lakh de personnes grâce à cette campagne.

Il a également déclaré que l’objectif principal était d’augmenter la couverture de la deuxième dose parmi les personnes éligibles, en particulier celles qui avaient pris la première dose lors d’un précédent trajet en juin. Les gens peuvent s’inscrire en ligne pour les créneaux de vaccination ou se rendre dans un centre pour une inscription sur place.

Selon les données du ministère de la Santé, Gurgaon a administré plus de 26 doses de vaccin lakh. C’est également le premier district de l’Haryana à avoir une couverture à 100 % en première dose.

Selon un responsable du ministère de la Santé, Gurgaon avait dépassé le taux de vaccination de 100 pour cent pour la première dose et attribué l’excès à la population migratrice du district.

Plus tôt ce mois-ci, le secrétaire en chef supplémentaire du ministère de la Santé, Rajeev Arora, a déclaré après une réunion d’examen avec les responsables de la santé du district qu’il visait 100 % de la première dose de vaccination et une augmentation de la couverture de la deuxième dose pour la population éligible d’ici fin septembre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.