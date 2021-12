COVID-19 : l’Afrique du Sud fera don des vaccins Johnson & Johnson à d’autres pays africains

Le don de l’Afrique du Sud s’ajoutera aux plus de 100 millions de doses de vaccin qui ont été données à l’African Vaccination Acquisition Trust de l’Union africaine.

L’Afrique du Sud fera don d’un peu plus de 2 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson à d’autres pays africains pour stimuler la campagne de vaccination contre le COVID-19 du continent, a annoncé vendredi le gouvernement.

Les doses, d’une valeur d’environ 18 millions de dollars, seront produites dans l’usine de fabrication d’Aspen Pharmacare à Gqeberha, anciennement Port Elizabeth, et seront distribuées dans divers pays africains au cours de la prochaine année, selon un communiqué.

« Ce don incarne la solidarité de l’Afrique du Sud avec nos frères et sœurs du continent avec lesquels nous sommes unis pour lutter contre une menace sans précédent pour la santé publique et la prospérité économique », a déclaré le président Cyril Ramaphosa dans le communiqué.

« Le seul moyen de prévenir la transmission du COVID-19 et de protéger les économies et les sociétés sur notre continent est de réussir à immuniser une masse critique de la population africaine avec des vaccins sûrs et efficaces », a déclaré Ramaphosa.

Ramaphosa « fait de bons progrès dans son rétablissement du COVID-19 tout en poursuivant le traitement des symptômes bénins », a déclaré vendredi son bureau dans un communiqué séparé.

Ramaphosa, 69 ans, a été testé positif au COVID-19 le 12 décembre et a été isolé à la résidence officielle du Cap depuis lors, avec un traitement par le service de santé militaire sud-africain.

Ramaphosa est « de bonne humeur et à l’aise dans son rétablissement », indique le communiqué.

Le don de l’Afrique du Sud s’ajoutera aux plus de 100 millions de doses de vaccin qui ont été données à l’African Vaccination Acquisition Trust de l’Union africaine.

Le groupe africain de vaccination a également acheté 500 millions de doses à distribuer aux pays du continent.

L’Afrique reste le continent le moins vacciné au monde.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’Afrique pourrait ne pas atteindre l’objectif de vacciner 70% de ses 1,3 milliard d’habitants avant la seconde moitié de 2024.

Seuls 20 des 54 pays d’Afrique ont complètement vacciné au moins 10 % de leur population contre le COVID-19.

Dix pays africains ont moins de 2% de leur population complètement vaccinés, selon l’OMS.

L’Afrique du Sud lutte actuellement contre la résurgence du coronavirus alimenté par la variante omicron.

L’Afrique du Sud a enregistré 24 785 nouvelles infections et 36 décès au cours du dernier cycle de notification de 24 heures.

La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas quotidiens du pays a fortement augmenté au cours des deux dernières semaines, passant de 8,59 nouveaux cas pour 100 000 personnes le 2 décembre à 39,11 nouveaux cas pour 100 000 personnes le 16 décembre.

Plus de 78% des nouveaux cas proviennent de la variante omicron, a déclaré vendredi le ministre de la Santé Joe Phaahla lors d’un briefing.

Les hospitalisations et les décès dus au COVID-19 ont quelque peu augmenté, mais pas à des taux comparables à la forte courbe ascendante des nouveaux cas, ont déclaré des experts de la santé.

En Afrique du Sud, l’omicron a jusqu’à présent entraîné plus de cas bénins que la vague précédente, entraînés par la variante delta, selon des experts de la santé.

L’exposition de la population au coronavirus, comme le montrent les tests sanguins à 72%, pourrait contribuer aux symptômes moins graves d’omicron, ont déclaré vendredi des experts.

Des scientifiques sud-africains affirment que leur analyse des données suggère que le vaccin Pfizer offre moins de défense contre l’infection par omicron et une protection réduite, mais toujours bonne, contre l’hospitalisation.

Malgré l’augmentation du nombre de cas de COVID-19, le gouvernement n’a pas annoncé d’augmentation des restrictions.

Contrairement à de nombreux autres pays africains, l’Afrique du Sud dispose désormais d’approvisionnements suffisants en doses de vaccin, estimées à 19 millions, mais le nombre de personnes vaccinées a considérablement ralenti.

Selon les chiffres officiels, seuls 12 500 coups ont été administrés jeudi, contre une moyenne d’environ 120 000 par jour en novembre.

Plus de 15 millions de Sud-Africains sont entièrement vaccinés, ce qui représente 38 % de la population adulte, selon les statistiques officielles.

« Nous sommes très inquiets de la baisse drastique de la vaccination, en particulier au cours des sept à 10 derniers jours », a déclaré vendredi le ministre de la Santé Joe Phaahla lors d’une conférence de presse.

Il a exhorté les Sud-Africains à se faire vacciner avant les vacances. « Jab avant jive ! » dit Phaahla.

