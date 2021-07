Covid-19: l’air pollué par la fumée des incendies de forêt a provoqué une poussée de 17% dans les cas de Corona, selon une étude

in

Une étude récente aux États-Unis a révélé que la population exposée à la fumée des incendies de forêt était plus vulnérable à la propagation virale du coronavirus que d’autres communautés qui n’étaient pas au milieu d’une grave pollution atmosphérique. Les recherches menées par les institutions américaines Center for Genomic Medicine visaient à déterminer si les niveaux accrus de fumée d’incendie de forêt émis dans l’ouest des États-Unis étaient à l’origine de la poussée de cas de Covid-19 à Reno, Nevada. Les résultats de la recherche étaient conformes à leur hypothèse qui a révélé qu’il y avait une augmentation d’environ 17,7% des cas de Covid-19 dans les zones touchées par l’incendie de forêt, a rapporté l’Indian Express.

Pour comprendre la corrélation entre la propagation de Covid-19 et la pollution par les incendies de forêt, les chercheurs ont mis la main sur les données sur la qualité de l’air des niveaux de PM 2,5 ainsi que sur le taux de positivité des infections à Covid-19 dans les zones. L’augmentation de la propagation de Covid-19 s’est produite entre le 16 août et le 10 octobre de l’année dernière, lorsque l’ouest des États-Unis a signalé des cas prolongés de fumée d’incendie de forêt.

La région métropolitaine de Reno, située dans le nord du Nevada, a signalé des cas plus graves de fumée d’incendie de forêt l’année dernière par rapport aux régions voisines, dont San Francisco. Les chercheurs ont également découvert que la région de Reno avait connu une augmentation des niveaux de qualité de l’air aux PM 2,5 pendant une période de 43 jours, contre seulement 26 jours de pollution atmosphérique intense signalée à San Francisco.

Gai Elhanan, co-auteur principal de l’étude, a déclaré que les résultats de la recherche viendraient en aide aux responsables de la santé publique des États-Unis qui peuvent prévoir de prendre des mesures pour permettre aux gens d’échapper à des incendies de forêt aussi graves. La recherche américaine a également des implications pour des pays comme l’Inde qui ont un grand nombre de villes avec des niveaux de qualité de l’air sévères, y compris la capitale nationale Delhi qui est enveloppée de couches de fumée avant les hivers en raison d’une série de facteurs.

