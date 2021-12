Covid-19 : L’alerte jaune se poursuit à Delhi pour l’instant, les autorités en mode attente

La DDMA a déclaré mardi une «alerte jaune» sous GRAP au milieu d’un pic de cas de coronavirus suite à l’émergence de la variante Omicron.

La DDMA a décidé mercredi que les restrictions liées à Covid imposées à Delhi dans le cadre de « l’alerte jaune » se poursuivraient pour le moment et les autorités surveilleront la situation pendant un certain temps avant de décider de nouvelles restrictions, selon des responsables.

La décision a été prise lors d’une réunion présidée par le lieutenant-gouverneur Anil Baijal, qui est également le président de la Delhi Disaster Management Authority. Le ministre en chef Arvind Kejriwal et plusieurs experts y ont assisté.

La DDMA avait déclaré mardi une «alerte jaune» dans le cadre du plan d’action de réponse graduée (GRAP) dans la ville au milieu d’un pic de cas de coronavirus suite à l’émergence de la variante Omicron du virus.

L’« alerte jaune » implique des restrictions telles que le couvre-feu nocturne, la fermeture des écoles et des collèges, l’ouverture de magasins vendant des articles non essentiels sur une base impair-pair et une réduction de moitié du nombre de places assises dans les métros et les bus, entre autres.

Dans une série de tweets après la réunion, Baijal a déclaré: « Il a été décidé de maintenir les restrictions existantes imposées récemment en raison de l’augmentation des cas et de surveiller de près la situation sur le terrain. » « Il a été conseillé au département de la Santé d’améliorer la préparation sanitaire pour faire face efficacement à la situation émergente et de surveiller de près l’occupation des lits en plus de renforcer la stratégie d’isolement à domicile », a-t-il déclaré.

« Il a également été réitéré de poursuivre la stratégie Test, Track & Treat en mettant un accent particulier sur la surveillance, la désaliénation (délimitation) des zones de confinement, l’isolement des cas positifs et la surveillance étroite des cas d’isolement à domicile afin de rompre la chaîne de transmission. le LG a ajouté.

Delhi a enregistré mercredi 923 nouveaux cas de COVID-19, le plus élevé depuis le 30 mai, tandis que le taux de positivité s’élevait à 1,29%, selon les données du ministère de la Santé.

Mardi, la ville avait enregistré 496 cas, le plus élevé depuis le 4 juin, avec un taux de positivité de 0,89%, selon les données officielles.

Des responsables ont déclaré que les autorités étaient favorables à une surveillance de la situation pendant un certain temps et à éviter d’imposer de nouvelles restrictions sous « alerte orange ».

Au cours de la réunion, il a également été décidé d’assurer une application stricte des restrictions imposées dans le cadre de l’« alerte jaune ». En cas d’aggravation de la situation, des mesures d’urgence pourraient être imposées, ont-ils déclaré.

« L’important est que le taux d’occupation des lits d’hôpital soit faible. Il a été décidé que l’application des restrictions existantes devrait être strictement appliquée afin de contenir les infections. D’autres restrictions sous « alerte orange » (niveau 2) pourraient être mises en œuvre si le besoin s’en fait sentir », a déclaré un haut responsable du gouvernement.

Une « alerte orange » sous le code couleur GRAP est déclarée lorsque le taux de positivité est enregistré à un pour cent ou plus pendant deux jours consécutifs. Cela implique l’imposition d’un couvre-feu le week-end, la fermeture de restaurants et de bars, la réduction du nombre de places assises dans les trains du métro à 33% et la fermeture des magasins vendant des articles non essentiels avant 18 heures, entre autres.

Le GRAP est basé sur le taux de positivité (sur deux jours consécutifs), le nombre cumulé de nouveaux cas (sur une semaine) et l’occupation moyenne des lits oxygénés (sur une semaine) pour quatre niveaux d’alerte désignés.

Après « l’alerte jaune », de nouvelles restrictions sont imposées aux stades avancés « orange », « orange » et « rouge » avec un nombre plus élevé de nouveaux cas et d’hospitalisations.

Selon les chiffres officiels, sur les 8 965 lits dédiés Covid, 262 soit 2,92 % étaient occupés et 97 % étaient vacants au 28 décembre.

L’occupation des lits oxygénés (8 405) était de 3,04 %, celle des lits de soins intensifs (2 769) de 0,97 % et celle des ventilateurs (1 379) de 1,08 %. Le taux d’inoccupation de ces lits variait de 96% à 99% le 28 décembre, selon les données.

En revanche, le taux d’occupation au cours de la deuxième vague de COVID-19 était de 29,79 % des lits dédiés, 30,77 % des lits oxygénés, 57,9 % des lits de soins intensifs et 72,15 % des ventilateurs le 25 mai, a-t-il déclaré.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.