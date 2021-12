Covid-19 : l’Allemagne signale le premier décès dû à la variante Omicron

Il y a eu 810 nouveaux cas d’Omicron signalés, portant le nombre total de cas avec la variante la plus contagieuse à 3 198.



L’Institut allemand Robert Koch pour les maladies infectieuses a confirmé jeudi le premier décès du pays dû à la variante Omicron du coronavirus.

La personne avait entre 60 et 79 ans, a indiqué l’institut.

Il y a eu 810 nouveaux cas d’Omicron signalés, portant le nombre total de cas avec la variante la plus contagieuse à 3 198.

Les seuls cas comptés sont ceux qui sont détectés par un séquençage du génome entier ou une suspicion diagnostique basée sur un test PCR spécifique à une variante.

