COVID-19: L’application Aarogya Setu pour afficher le statut Blue Ticks, Blue Shield pour les personnes vaccinées

Nouvelle fonctionnalité dans l’application Aarogya Setu

Les utilisateurs obtiendront désormais des tiques bleues et des boucliers bleus sur leur compte d’application Aarogya Setu lorsqu’ils seront entièrement vaccinés. La nouvelle fonctionnalité de l’application de recherche de contacts «Gouvernement de l’Inde» a été annoncée hier. Les nouvelles tiques et bouclier apparaîtront une fois que l’utilisateur aura pris les deux doses.

L’application Aarogya Setu a été lancée pour suivre les personnes infectées, pour montrer si la personne vient d’une zone de confinement, une zone avec un taux d’infection élevé pour permettre au tiers d’avoir une idée de la santé de la personne ou des chances de tomber malade et de propager l’infection . Le statut vert sur l’application était une exigence obligatoire pour monter à bord d’un vol et entrer dans plusieurs autres lieux publics. Les bénéficiaires ont également pu réserver des rendez-vous de vaccination sur l’application en conjecture avec la plate-forme CoWIN.

«Maintenant, votre statut de vaccination peut être mis à jour sur Aarogya Setu. Faites-vous vacciner – Obtenez les doubles tiques bleues et obtenez le bouclier bleu. » lit le tweet.

Votre statut vaccinal peut maintenant être mis à jour sur Aarogya Setu. Faites-vous auto-vacciner – Obtenez les doubles tiques bleues et obtenez le bouclier bleu. # SetuMeraBodyguard #IndiaFightsCorona @NICMeity @GoI_MeitY @_DigitalIndia @mygovindia @MoHFW_INDIA @NITIAayog pic.twitter.com/qhJh7t1ukK – Aarogya Setu (@SetuAarogya) 25 mai 2021

Les doubles Blue Ticks et Blue Shield apparaîtront sous l’onglet Votre statut sur l’écran d’accueil.

L’application peut également être utilisée pour télécharger la copie électronique du certificat de vaccination qui accompagne l’ID de référence et l’ID du bénéficiaire. Le certificat est également accessible via l’application CoWIN, DigiLocker, Umang, etc. Le certificat contiendra des informations personnelles telles que le nom, la date de naissance, la référence du bénéficiaire, la photo, le nom du vaccin, le nom de l’hôpital, la date et d’autres détails.

