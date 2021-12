Covid-19: l’ASSOCHAM appelle à une dose de rappel pour atténuer l’impact de la pandémie au milieu du pic de cas Omicron

La variante Omicron est devenue une « variante préoccupante » après sa détection en Afrique australe à la fin du mois dernier. (Dossier/.)

La Chambre de commerce et d’industrie associée (ASSOCHAM) a appelé à un rythme plus élevé de vaccination au milieu d’une poussée de cas de Covid-19 menée par la variante Omicron. Le président du Conseil RSE de l’ASSOCHAM, Anil Rajput, a également appelé à une dose de rappel pour lutter contre la variante, qui a plus de mutations et un taux de transmission plus élevé et est devenue une « variante préoccupante ».

« Bien que nous devions veiller à ne pas trop vacciner, il faut prendre en compte l’utilisation optimale des vaccins excédentaires en les administrant aux personnes souffrant de comorbidités et aux travailleurs de première ligne », a-t-il déclaré.

L’organisme de l’industrie a organisé un webinaire — « Booster Dose for Covid-19 » — dans le cadre de sa campagne « De la maladie au bien-être » à New Delhi pour sensibiliser à la dose de rappel et atténuer l’impact de Covid-19 et ses effets sur la santé et bien-être.

Le Dr Gautam Bhansali de l’Institut des sciences médicales de l’hôpital de Bombay a souligné l’importance de la campagne de vaccination et a déclaré que différentes variantes étaient en cours et que des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis se rétablissaient toujours. « … les doses de rappel sont importantes car elles réduisent la gravité de l’impact… par conséquent, même si le virus est contracté, il n’y aurait pas besoin d’hospitalisation. »

Il a déclaré que 74% des habitants de Mumbai avaient été entièrement vaccinés, seul l’écart entre les deux doses empêchant les autres de prendre la deuxième dose. Il a également appelé le gouvernement à réduire l’écart.

S’exprimant sur la gravité de la variante Omicron, le Dr P Venkata Krishnan, consultant principal en médecine interne de l’hôpital Artemis, a déclaré: «Il est nécessaire d’administrer le rappel car la première dose introduit le corps à l’infection, puis des doses opportunes sont nécessaires pour que le corps est capable d’identifier efficacement l’infection et de produire les antigènes souhaités.

La variante Omicron est devenue une « variante préoccupante » après sa détection en Afrique australe à la fin du mois dernier. Dimanche, l’Inde a signalé 17 cas – neuf à Jaipur, sept dans le district de Pune et un à Delhi – pour porter son décompte à 21.

