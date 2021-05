Covid-19: l’Association médicale indienne exige un verrouillage à l’échelle nationale, affirme que le gouvernement n’écoute pas les experts de la santé

Au sujet de la pénurie d’oxygène, IMA a déclaré que malgré une production suffisante d’oxygène dans le pays, un grand nombre d’hôpitaux privés subissent le poids de la pénurie en raison d’une mauvaise gestion de la distribution du gaz vital.

Dans un communiqué fortement exprimé, l’Association médicale indienne (IMA) a critiqué samedi le rôle du ministère de la Santé de l’Union dans la gestion de la deuxième vague de coronavirus dans le pays. Qualifiant la réponse du ministère d’extrêmement léthargique, l’IMA a allégué que les avis et suggestions des professionnels de la santé ne sont pas pris en compte et que le gouvernement prend des décisions sans se rendre compte des réalités du terrain. Citant des exemples de nombreux experts demandant au gouvernement d’imposer un verrouillage à l’échelle nationale, l’IMA a déclaré que le refus du gouvernement central d’imposer un verrouillage avait conduit à 4 lakh cas quotidiens de Covid-19 dans le pays. L’IMA a également déclaré que le verrouillage individuel par différents États et les couvre-feux nocturnes étaient inefficaces pour briser la chaîne du coronavirus.

Sur le front de la vaccination, l’IMA a déclaré que malgré l’annonce par le Premier ministre Narendra Modi du déploiement de la vaccination de phase 3 à partir du 1er mai, le ministère de la Santé n’a pas réussi à tracer une feuille de route appropriée et à organiser le stock de vaccins, ce qui a conduit à la suspension de la campagne de vaccination de plusieurs vaccins. centres dans le pays. L’organisme des professionnels de la santé a également critiqué le système de prix différencié pour l’achat de vaccins par les États et les institutions médicales privées. Citant l’exemple des campagnes de vaccination contre la variole et la polio dans le passé, l’IMA a déclaré que le pays avait réussi à réussir grâce à la fourniture gratuite de vaccins pour tous les groupes d’âge à travers le pays.

Au sujet de la pénurie d’oxygène, IMA a déclaré que malgré une production suffisante d’oxygène dans le pays, un grand nombre d’hôpitaux privés subissent le poids de la pénurie en raison d’une mauvaise gestion de la distribution du gaz vital. Interrogeant les données du gouvernement sur le nombre de nouveaux cas et de décès liés au Covid-19, l’IMA s’est demandé pourquoi le gouvernement cachait les statistiques réelles du Covid-19. Citant un exemple de faux tests négatifs pour la RT-PCR, l’IMA a déclaré que les autorités sanitaires n’ajoutent pas les cas de Covid-19 qui sont tracés par le biais de rapports de tomodensitométrie.

La déclaration signée par le président national, IMA Dr JA Jayalal a conclu qu’il devrait y avoir une refonte complète de l’ensemble de la gestion de Covid-19 par le gouvernement central, allant des mesures de confinement à la pénurie de vaccins, à la pénurie de médicaments et à la pénurie de main-d’œuvre, entre autres.

