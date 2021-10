Covid-19 : l’Australie assouplit les restrictions sur les voyages internationaux ; Qu’est-ce que cela signifie pour les voyageurs étrangers?

in

Les pays s’orientent progressivement vers l’ouverture des voyages internationaux de manière calibrée.

L’Australie ouvre ses frontières internationales permettant à ses résidents permanents et citoyens de quitter le pays. La réouverture des frontières nationales dépend toutefois des autorités nationales respectives du pays.

Les restrictions australiennes liées au Covid-19

L’Australie a imposé l’une des restrictions les plus strictes du pays pendant la pandémie de covid-19. Depuis mars 2020, seuls quelques citoyens et résidents permanents ont été autorisés à rentrer dans le pays après avoir subi des quotas et une période de quarantaine de 14 jours dans un hôtel à leurs frais.

Cela a conduit à une méfiance généralisée parmi la population du pays, car plusieurs ont été laissés bloqués devant leur domicile en raison des restrictions. L’Australie assouplit désormais les normes, elle étend son système de quarantaine à domicile et élargit sa liste de vaccins approuvés comme le Covishield de l’Institut indien du sérum et le Sinovac de la Chine.

Les voyageurs étrangers peuvent-ils visiter l’Australie maintenant

Jusqu’à présent, rien n’a été dit sur les voyageurs étrangers entrant en Australie, les restrictions n’ont été assouplies que pour les citoyens et les résidents permanents à partir de maintenant, a déclaré le Premier ministre Scott Morrison.

Jusqu’à présent, les gens n’étaient autorisés à quitter l’Australie que s’ils avaient des raisons humanitaires ou commerciales impérieuses. Des sources de . disent que le gouvernement australien est en pourparlers pour que des visiteurs étrangers entrent dans le pays, mais un calendrier pour la même chose était encore incertain.

Autres pays qui autorisent les voyages depuis l’Inde

Les pays s’orientent progressivement vers l’ouverture des voyages internationaux de manière calibrée. Pour les Indiens, cela signifiait un assouplissement des restrictions de voyage lorsqu’ils se rendaient dans des pays comme le Canada, la Thaïlande et les États-Unis.

Le Royaume-Uni entame des pourparlers pour examiner le certificat de vaccination de l’Inde après avoir apporté des modifications et mis en garde contre des actions réciproques envers les voyageurs britanniques en Inde.

Un certain nombre d’autres pays, dont l’Espagne, l’Allemagne, les Maldives, les Émirats arabes unis et la Turquie, etc. autorisent les voyageurs indiens.

