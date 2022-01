Covid-19: le Bengale occidental signale 6 153 cas, de nouveaux ajouts de charge de travail 11 fois en une semaine

Sur les huit nouveaux décès dans l’État, deux personnes sont décédées à Calcutta, trois dans le nord de 24 Parganas, deux à Hooghly et une dans les districts de Howrah, selon le bulletin.

Les infections quotidiennes à coronavirus au Bengale occidental ont augmenté de plus de 11 fois en une semaine au Bengale occidental, tandis que dans le cas de Calcutta, l’augmentation est de plus de 14 fois au cours de la période, selon les données du gouvernement de l’État.

L’État a enregistré dimanche 6 153 infections, Kolkata en représentant 3 194, selon un bulletin du ministère de la Santé. Le 26 décembre, les chiffres respectifs étaient de 544 et 219.

Le Bengale occidental avait enregistré samedi 4 512 cas de Covid-19, la métropole à elle seule en signalant 2 398.

Le bulletin indique que huit personnes sont décédées des suites d’un coronavirus dimanche, tandis que neuf de ces patients ont péri la veille.

Un total de 19 781 personnes sont mortes de la maladie jusqu’à présent, selon le bulletin.

Le taux de positivité est passé à 15,93 % contre 12,02 % la veille, tandis que le nombre de tests quotidiens est passé de 37 542 samedi à 38 633 dimanche, a-t-il indiqué.

North 24 Parganas a suivi Kolkata pour occuper la deuxième position du nombre d’infections avec 994 cas dimanche, contre 688 la veille, selon le bulletin.

Hormis Kolkata et North 24 Parganas, les autres districts qui ont enregistré une incidence élevée de cas sont Howrah (595), South 24 Parganas (280), Paschim Bardhaman (257), Hooghly (218), Birbhum (140) et Nadia (102) , selon les données.

Alors que 2 407 patients de Covid sont sortis dimanche, le taux de récupération s’élevait à 97,77 %, a-t-il indiqué.

Un total de 16 12 331 personnes ont été guéries de l’infection jusqu’à présent, a-t-il indiqué, ajoutant que le nombre total de cas de Covid enregistrés dans l’État est de 16 49 150.

Au total, 2 14 68 047 échantillons ont été testés pour Covid-19 au Bengale occidental jusqu’à présent, selon le bulletin.

