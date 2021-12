Covid-19 : le Bengale suspend les vols directs depuis le Royaume-Uni, pays à risque à partir du 3 janvier

Le ministre de l’Intérieur BP Gopalika a écrit au ministère de l’aviation civile de l’Union pour l’informer de la décision de l’État.

Le gouvernement du Bengale occidental a déclaré jeudi qu’il suspendait tous les vols directs en provenance du Royaume-Uni et ceux en provenance d’autres pays à haut risque à partir du 3 janvier, alors que la peur grandissait face à l’augmentation du nombre de cas de Covid de la variante omicron, a déclaré un responsable.

Le ministre de l’Intérieur de l’État, BP Gopalika, a écrit au ministère de l’aviation civile de l’Union pour l’informer de la décision de l’État en raison du nombre croissant de patients détectés avec la souche omicron de la contagion. Le Bengale occidental a jusqu’à présent signalé 11 cas de variante omicron.

« Compte tenu du nombre croissant de cas d’omicron dans le monde et à l’intérieur du pays, le gouvernement de l’État a décidé de suspendre temporairement et jusqu’à nouvel ordre tous les vols directs du Royaume-Uni vers Calcutta à partir du 3 janvier 2022.

« Les vols, qui sont un pays à risque tel que notifié par le MOHFW, le gouvernement indien, ne seront pas autorisés dans l’État et tous les CNO qui ont été délivrés sont retirés », a-t-il écrit dans une lettre à Rajiv Bansal, secrétaire du ministère des Affaires étrangères. Aviation civile.

