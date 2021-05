Covid-19: le Canada autorise le vaccin Pfizer pour les 12 à 16 ans

Pfizer a publié fin mars les résultats préliminaires d’une étude de vaccin menée auprès de 2260 volontaires américains âgés de 12 à 15 ans, montrant qu’il n’y avait pas de cas de COVID-19 parmi les adolescents entièrement vaccinés, contre 18 parmi ceux ayant reçu des injections factices.

L’organisme de réglementation de la santé du Canada a autorisé le vaccin COVID-19 de Pfizer pour les 12 à 16 ans, une personne familière avec la décision a déclaré mercredi à l’Associated Press.

Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler avant l’annonce à venir.

La Food and Drug Administration des États-Unis devrait également autoriser le vaccin de Pfizer pour les jeunes d’ici la semaine prochaine, mettant en place des vaccins pour beaucoup avant le début de la prochaine année scolaire. L’annonce intervient à peine un mois après que la société a constaté que son tir, qui est déjà autorisé pour les 16 ans et plus, offrait également une protection au groupe plus jeune.

Pfizer a publié fin mars les résultats préliminaires d’une étude de vaccin menée auprès de 2260 volontaires américains âgés de 12 à 15 ans, montrant qu’il n’y avait pas de cas de COVID-19 parmi les adolescents entièrement vaccinés, contre 18 parmi ceux ayant reçu des injections factices.

Les enfants ont eu des effets secondaires similaires à ceux des jeunes adultes, a déclaré la société. Les principaux effets indésirables sont la douleur, la fièvre, les frissons et la fatigue, en particulier après la deuxième dose. L’étude continuera à suivre les participants pendant deux ans pour plus d’informations sur la protection et la sécurité à long terme.

Les vaccinations ont augmenté au Canada depuis des mois et s’attend à recevoir au moins 10 millions de vaccins ce mois-ci. Plus de 34% des Canadiens ont reçu au moins une dose.

