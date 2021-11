Covid-19 : le CDC américain recommande des doses de rappel pour tous les adultes ; Où en est l’Inde ?

Environ 12% des vaccinations administrées dans le monde le 18 novembre étaient des doses de rappel. (Dossier/.)

La directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, Rochelle P. Walensky, a élargi vendredi les recommandations pour les doses de rappel pour Covid-19 à tous les adultes. La recommandation signifie que tous les adultes qui ont reçu une dose du vaccin Moderna ou Pfizer sont éligibles pour un rappel six mois après leur deuxième dose.

Les États-Unis comptent environ 47 millions d’adultes non vaccinés, a déclaré le CDC.

Les injections de rappel ont démontré qu’elles peuvent augmenter la protection contre les infections à Covid-19 et les conséquences graves, a déclaré Walensky dans un communiqué du CDC.

Le troisième coup est un outil de santé publique important pour renforcer la défense contre le virus avant les vacances d’hiver. Sur la base de preuves irréfutables, tous les adultes devraient avoir un accès équitable à une dose de rappel, a-t-elle ajouté.

Tirs de rappel dans d’autres pays

Les États-Unis mis à part, le Canada prévoit également de recommander des injections de rappel pour les personnes gravement ou modérément immunodéprimées. Le mois dernier, le régulateur des médicaments de l’Union européenne a fait une recommandation similaire.

Des pays de l’UE tels que l’Italie, l’Allemagne et l’Autriche proposent déjà des doses de rappel à tous les adultes. L’Espagne et la Suède ont ciblé les doses de rappel sur certains groupes de population tels que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées. Le Royaume-Uni, Israël, la Turquie, la Corée du Sud et le Brésil administrent également des injections de rappel.

Environ 12% des vaccinations administrées dans le monde le 18 novembre étaient des doses de rappel. Le Chili, Israël et l’Uruguay ont administré le plus grand nombre de rappels pour 100 personnes à ce jour.

Position de l’OMS sur les doses de rappel

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté à plusieurs reprises les pays à ne pas administrer de rappels. Dans une note publiée en octobre, l’OMS a déclaré que les preuves des doses de rappel étaient limitées et peu concluantes.

L’OMS a déclaré que l’administration à grande échelle de doses de rappel risquait d’exacerber les inégalités d’accès aux vaccins dans le contexte des contraintes mondiales actuelles d’approvisionnement en vaccins.

Selon les dernières données de Our World in Data, l’Afrique compte le plus grand nombre de pays qui ont réussi à administrer 0 à 20 doses pour 100 personnes. Seulement 5 % de la population à faible revenu a reçu au moins une dose. Plus de la moitié ou 52,6 % de la population mondiale a reçu au moins une dose du vaccin.

La position de l’Inde sur les doses de rappel

Il n’y a pas encore d’indication en Inde sur les doses de rappel. Certains facteurs que l’Inde devra prendre en compte avant de décider des injections de rappel incluent l’efficacité du vaccin, la diminution de l’immunité, l’approvisionnement. L’Inde a administré 1,15 milliard de doses depuis le début de la campagne de vaccination le 16 janvier.

