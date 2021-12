Covid-19: le Centre demande à 19 États et aux UT d’intensifier les tests pour identifier les cas et restreindre la propagation

Une baisse de plus de 50 pour cent a été observée dans les tests dans l’Arunachal Pradesh (68 pour cent), l’Assam (58 pour cent) et le Nagaland (52 pour cent), a-t-il noté.

Le Centre a exhorté jeudi 19 États et territoires de l’Union à intensifier les tests Covid « de manière considérable » pour identifier rapidement les cas et restreindre sa propagation compte tenu de la transmissibilité accrue de la variante Omicron et de la plus grande prépondérance des cas asymptomatiques.

Une baisse de plus de 50 pour cent a été observée dans les tests dans l’Arunachal Pradesh (68 pour cent), l’Assam (58 pour cent) et le Nagaland (52 pour cent), a-t-il noté.

Les autres États et UT où les tests sont faibles comprennent le Pendjab, Goa, l’Uttarakhand et l’Uttar Pradesh.

Des tests complets, adéquats et intelligents sont une étape importante dans le contrôle de la transmission du virus, a déclaré le secrétaire supplémentaire du ministère de la Santé Arti Ahuja dans une lettre aux États et aux UT concernés.

« Le besoin de tests améliorés est encore plus grand aujourd’hui, compte tenu de la transmissibilité accrue d’Omicron et de la plus grande prépondérance des cas asymptomatiques. En outre, l’intensification des tests dans les premiers jours contribuera à garantir que la personne infectée ne propage pas le virus à d’autres », a déclaré Ahuja.

« Cependant, il est observé qu’il y a eu une baisse considérable des tests COVID-19 dans certains États, ce qui est une cause de grave préoccupation », a-t-elle déclaré.

Le responsable a conseillé aux États et aux UT d’assurer des tests ciblés et complets conformément aux directives existantes de l’ICMR et d’intensifier les tests de manière importante pour identifier rapidement les cas positifs à Covid et également pour restreindre la transmission.

Il est également important de s’assurer que d’autres logistiques, telles qu’un stock suffisant de réactifs et de kits de test, etc., sont maintenues afin d’éviter les ruptures de stock ou les pénuries.

Elle a demandé aux États et aux UT d’examiner la même chose et de garantir un stock suffisant ainsi qu’un aménagement régulier des installations d’essai, des consommables et de la logistique.

Un total de 961 cas de la variante Omicron ont été détectés dans 22 États et UT jusqu’à présent, tandis que l’augmentation quotidienne des cas de COVID-19 a franchi la barre des 13 000 après environ 49 jours, portant le nombre total d’infections en Inde à 3,48, 22 040.

Le nombre de cas actifs dans le pays est passé à 82 402, selon les données mises à jour à 8 heures.

