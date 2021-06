Covid-19 : le Centre demande aux États de regrouper la demande de vaccins du secteur privé

Le total des vaccins administrés dans le pays a atteint 27,07 crore le 18 juin avec 22,04 première dose et 5,03 crore deuxième dose administrée.

Le nouveau régime de vaccination commençant le 21 juin, les gouvernements des États ont été invités à agréger la demande de vaccins du secteur privé. VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog, a déclaré que l’agrégation de la demande de vaccins du secteur privé garantirait un flux systématique de vaccins des fabricants de vaccins vers le secteur privé, a déclaré Paul lors d’un briefing du ministère de la Santé lundi. Le total des vaccins administrés dans le pays a atteint 27,07 crore le 18 juin avec 22,04 première dose et 5,03 crore deuxième dose administrée.

Les États devront agréger la demande de vaccins et la transmettre au ministère de la Santé. Cela a été fait pour que tous les petits et grands hôpitaux aient accès aux vaccins et qu’il y ait une bonne répartition géographique pour une meilleure couverture vaccinale, a déclaré Paul. Le gouvernement avait, par le biais des centres de soins de santé primaires et des sous-centres, atteint les zones rurales et tribales. Près de 53% de tous les vaccins administrés en mai-juin étaient dans les zones rurales et de nouvelles directives de vaccination augmenteraient encore la couverture, a déclaré Paul. Le secteur privé devrait jouer un rôle essentiel dans l’élargissement de la couverture vaccinale.

Le Centre reprendra le programme de vaccination des gouvernements des États et prévoit d’acheter 75% du vaccin produit tandis que les hôpitaux privés achèteront les 25% restants des doses de vaccin.

Citant deux études récentes menées dans le pays sur l’impact de la vaccination parmi les agents de santé, Paul a déclaré qu’après la vaccination, il y avait une réduction de 75 à 80 % des besoins d’hospitalisation. C’était malgré le fait qu’il s’agissait de travailleurs à haut risque qui travaillaient dans des unités de soins intensifs et des services corona avec une exposition plus élevée aux patients de Covid-19, a déclaré Paul. Environ 8% des personnes infectées après la vaccination avaient besoin d’oxygène et seulement 6% avaient besoin d’une admission en soins intensifs, ont révélé les études. Cela signifiait que la vaccination offrait une protection de 94% dans un groupe à haut risque, a-t-il déclaré. Seul un décès sur 7 000 est dû à une comorbidité.

