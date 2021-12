Covid-19: le centre sonne l’alarme sur des cas révolutionnaires alors qu’Omicron échappe à l’immunité induite par le vaccin – Voici le dernier avis

Le Dr VK Paul, chef du groupe de travail indien Covid-19, a averti qu’Omicron avait un risque plus élevé de transmission au sein des ménages par rapport à la variante Delta.

Au moins 90 % de tous les patients infectés par la variante hautement transmissible d’Omicron ont été entièrement vaccinés, a montré une analyse de 183 cas du ministère de la Santé de l’Union. Partageant les résultats, le Centre a souligné que les vaccins seuls n’étaient pas suffisants pour contrôler la pandémie et a exhorté à l’utilisation de masques et à une surveillance continue pour rompre la chaîne de transmission.

Publié par le secrétaire à la Santé de l’Union Rajesh Bhushan, le rapport a montré que 27% des cas n’avaient aucun antécédent de voyage international, indiquant la présence de la variante dans la communauté.

L’analyse a montré que 87 personnes (91 %) étaient complètement vaccinées (trois d’entre elles avaient également reçu des doses de rappel), tandis que seulement sept n’étaient pas vaccinées et deux partiellement vaccinées. Le statut vaccinal de 73 personnes n’était pas encore connu, tandis que 16 n’étaient pas éligibles pour la vaccination.

Le Dr VK Paul, chef du groupe de travail indien Covid-19, a averti que la variante Omicron présentait un risque plus élevé de transmission au sein des ménages par rapport à la variante Delta.

Il a dit qu’il était clair qu’Omicron se propageait dans les ménages car il a une transmissibilité plus élevée que la variante Delta. Une personne apportant l’infection de l’extérieur, parce qu’elle ne portait pas de masque à l’extérieur, en infectera d’autres, a déclaré le Dr Paul à The Indian Express.

Le Dr Paul a également souligné le besoin de soins – la variante est apparue avant les festivals et le Nouvel An. En conséquence, un comportement responsable tel que l’hygiène des mains, le masquage et l’absence de surpeuplement était la voie à suivre. Il a également exhorté les gens à éviter les déplacements inutiles et les grands rassemblements. Les stratégies de confinement et de surveillance restent les principales approches pour contrôler la pandémie.

Il a ajouté que la vaccination à elle seule ne contiendrait pas la pandémie, ajoutant qu’il faudrait mettre l’accent sur le contrôle du périmètre et la recherche des contacts.

L’analyse du ministère de la Santé a montré que 70 % des patients étaient asymptomatiques.

Le directeur général du Conseil indien de la recherche médicale, le Dr Balram Bhargava, a déclaré que la variante Delta restait la souche prédominante en Inde. En conséquence, le pays devait continuer avec la même stratégie – un comportement approprié et une accélération des campagnes de vaccination.

Le Dr Bhargava a ajouté que les infections à Omicron n’entraînaient pas nécessairement une maladie clinique symptomatique grave. Environ un tiers de tous les cas détectés en Inde étaient légèrement symptomatiques tandis que les autres étaient asymptomatiques. En conséquence, le traitement d’Omicron chez les individus symptomatiques reste le même.

Vendredi, le Dr Paul a appelé les hôpitaux du secteur privé à se tenir prêts à réaffecter les lits en cas de besoin.

L’ensemble du système de santé doit être préparé, Dr Paul, ajoutant que le secteur privé jouerait un rôle important dans la gestion de la pandémie. Il les a également exhortés à effectuer des audits et à surveiller leur disponibilité en oxygène et en médicaments et à revenir aux procédures opérationnelles standard spécifiques aux installations afin que l’Inde puisse être vraiment prête.

Le Dr Paul a déclaré à The Indian Express que lors de la réunion de jeudi sur Omicron, le premier message du Premier ministre Narendra Modi devait être préparé contre une éventuelle augmentation des infrastructures au niveau du district.

Le ministère de la Santé de l’Union a également annoncé une rupture détaillée des lits de soins intensifs et d’oxygène dédiés pour faire face à toute éventuelle augmentation des cas. Bhushan a déclaré que 18,1 lits d’isolement lakh, 1,39 lits d’oxygène lakh, 4,94 lits d’oxygène lakh, 24 057 unités de soins intensifs pédiatriques et 64 796 unités pédiatriques non-USI avaient été mis à disposition.

Bhushan a ajouté que l’expérience mondiale, en particulier en Afrique du Sud, a montré qu’une majorité de patients hospitalisés n’avaient pas besoin d’un soutien médical en oxygène. Cependant, il a également appelé à une vigilance constante. À l’heure actuelle, l’Inde a une capacité de 18 836 tonnes d’oxygène médical par jour – une augmentation significative après la deuxième augmentation, a-t-il déclaré.

Le Dr Paul, se référant à une déclaration de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) selon laquelle les doses de rappel devraient être fondées sur des preuves, a déclaré à The Indian Express qu’elles devaient être fondées sur la science applicable à la situation.

L’Inde a signalé 415 cas d’Omicron, a annoncé aujourd’hui le ministère de la Santé de l’Union, dont 115 se sont rétablis. Le Maharashtra, avec 108, compte le plus grand nombre de cas, suivi de Delhi avec 79. Le Gujarat a signalé 43 cas et Telangana 38. Le Kerala compte 37 cas Omicron et Tamil Nadu 34.

