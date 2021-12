Covid-19 : le chef de l’OMS s’inquiète du « tsunami » d’Omicron et des cas Delta

De hauts responsables de l’agence de santé des Nations Unies ont averti qu’il était encore trop tôt pour être rassuré par les données initiales suggérant que l’omicron entraîne une maladie plus bénigne.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi qu’il s’inquiétait de la combinaison des variantes omicron et delta de COVID-19 pour produire un « tsunami » de cas, mais a déclaré qu’il espérait toujours que le monde mettrait le pire de la pandémie derrière lui en 2022.

Deux ans après l’apparition du coronavirus, de hauts responsables de l’agence de santé des Nations Unies ont averti qu’il était encore trop tôt pour être rassuré par les premières données suggérant que l’omicron, la dernière variante, conduisait à une maladie plus bénigne. Signalé pour la première fois le mois dernier en Afrique australe, c’est déjà la variante dominante aux États-Unis et dans certaines parties de l’Europe.

Et après que 92 des 194 pays membres de l’OMS aient raté l’objectif de vacciner 40 % de leur population d’ici la fin de cette année, le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a exhorté tout le monde à prendre une « résolution du nouvel an » pour soutenir une campagne de vaccination. 70 pour cent de la population des pays au début du mois de juillet.

Selon les chiffres de l’OMS, le nombre de cas de COVID-19 enregistrés dans le monde a augmenté de 11% la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, avec près de 4,99 millions de nouveaux cas signalés du 20 au 26 décembre. Les nouveaux cas en Europe – qui représentaient plus de la moitié du total – ont augmenté de 3 %, tandis que ceux des Amériques ont augmenté de 39 % et il y a eu une augmentation de 7 % en Afrique. Le gain mondial fait suite à une augmentation graduelle depuis octobre.

« Je suis très préoccupé par le fait que l’omicron, étant plus transmissible (et) circulant en même temps que le delta, conduise à un tsunami de cas », a déclaré Tedros lors d’une conférence de presse en ligne. Cela, a-t-il dit, mettra « une pression immense sur les agents de santé épuisés et les systèmes de santé au bord de l’effondrement ». L’OMS a déclaré dans son rapport épidémiologique hebdomadaire que le « risque global » lié à l’omicron « reste très élevé ». Il a cité des « preuves cohérentes » qu’il a un avantage de croissance par rapport à la variante delta.

Il a noté qu’une baisse de l’incidence des cas a été observée en Afrique du Sud et que les premières données de ce pays, du Royaume-Uni et du Danemark suggèrent un risque réduit d’hospitalisation avec omicron, mais a déclaré que davantage de données sont nécessaires.

Le chef des urgences de l’OMS, le Dr Michael Ryan, a souligné cette note de prudence. Il a déclaré qu’il serait important dans les semaines à venir de « supprimer la transmission des deux variantes au minimum possible ». Ryan a déclaré que les infections à omicron ont commencé en grande partie chez les jeunes, « mais ce que nous n’avons pas vu, c’est la vague d’omicron pleinement établie dans la population en général. Et je suis un peu nerveux de faire des prédictions positives jusqu’à ce que nous voyions à quel point la protection vaccinale va fonctionner dans ces populations plus âgées et plus vulnérables. » Les responsables de l’OMS n’ont pas fait de commentaires spécifiques sur les décisions des États-Unis et d’autres pays de réduire les périodes d’auto-isolement. Ryan a déclaré que « ce sont des jugements que les pays font » – en tenant compte de facteurs scientifiques, économiques et autres. Il a noté que la période d’incubation moyenne à ce jour a été d’environ cinq à six jours.

« Nous devons faire attention à ne pas changer de tactique et de stratégie immédiatement sur la base de ce que nous voyons » à propos d’omicron, a déclaré Ryan.

Tedros a renouvelé les avertissements de longue date selon lesquels « la fin des inégalités en matière de santé reste la clé pour mettre fin à la pandémie ». Il a déclaré que manquer l’objectif de faire vacciner 40% des populations cette année « n’est pas seulement une honte morale – cela a coûté des vies et fourni au virus des opportunités de circuler sans contrôle et de muter ». Les pays ont largement raté l’objectif en raison de l’approvisionnement limité des pays à faible revenu pendant la majeure partie de l’année, puis des vaccins arrivant près de leur date de péremption, sans éléments tels que des seringues, a-t-il déclaré.

Tout de même, « je reste optimiste sur le fait que cela peut être l’année où nous pourrons non seulement mettre fin à la phase aiguë de la pandémie, mais nous traçons également la voie vers une sécurité sanitaire renforcée », a déclaré Tedros.

