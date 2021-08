Covid-19: le Covaxin de Bharat Biotech agit contre la variante Delta Plus, selon une nouvelle étude

L’AY.1 (Delta Plus), un variant hautement infectieux détecté pour la première fois en avril en Inde, a ensuite été détecté dans 20 autres pays

Le Covaxin de Bharat Biotech est efficace contre la variante Delta Plus du coronavirus malgré des titres d’anticorps de neutralisation légèrement réduits, a révélé une nouvelle étude du Conseil indien de la recherche médicale-Institut national de virologie. L’étude a également révélé que le vaccin était efficace contre les variantes Delta et B.1.617.3.

La variante Delta a déjà été classée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme une variante préoccupante. En plus de déclencher la deuxième vague de Covid-19 en Inde en mars-mai – on estime qu’elle a causé 90% des cas signalés par l’Inde – la variante a été trouvée dans près de 99 pays. Plus contagieuse que les variantes Alpha, Beta et Gamma, c’est la principale cause d’infections majeures chez les personnes vaccinées à travers le monde.

La variante Delta a récemment muté en les variantes Delta AY.1, AY.2 et AY.3. L’AY.1 (Delta Plus), un variant hautement infectieux détecté pour la première fois en avril en Inde, a ensuite été détecté dans 20 autres pays.

Cependant, sa prévalence est relativement faible, selon le séquençage du génome par l’INSACOG (Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium), qui a trouvé 70 cas de ce type en Inde.

À l’heure actuelle, il n’y a aucune information sur l’efficacité des vaccins disponibles contre la variante. Il n’est pas non plus clair si la variante a une transmissibilité plus élevée, provoque une maladie grave et échappe à la réponse immunitaire par rapport à la variante Delta.

La probabilité que le variant puisse échapper à la réponse immunitaire a mis en danger les programmes de vaccination en cours. La recherche suggère que la variante Delta Plus contient dans sa protéine de pointe une mutation supplémentaire (K417N). Selon de nouvelles preuves, cette mutation pourrait résister aux anticorps monoclonaux.

Le chef de l’épidémiologie et des maladies transmissibles du Conseil indien de la recherche médicale, le Dr Samiran Panda, a déclaré à The Indian Express que Covaxin pourrait neutraliser les variantes Delta, Delta Plus et B.1.617.3. Selon les sérums de vaccins dans Covid-naïve, récupérés avec une vaccination complète, et des cas révolutionnaires, une réduction de 1,3, 2,5 et 1,9 fois contre la variante Delta a été observée par rapport à la variante B.1, respectivement, selon l’étude.

Selon l’auteur principal, le Dr Pragya Yadav, ils ont observé une réduction mineure du titre d’anticorps neutralisants chez les cas guéris, infectés post-immunisés et complètement vaccinés par rapport aux personnes vaccinées non infectées.

Covaxin, développé conjointement par Bharat Biotech et le Conseil indien de la recherche médicale, avait précédemment démontré une efficacité de 77,8% contre les cas symptomatiques de Covid-19 et fourni une protection de 65,2% contre la variante Delta.

Le Dr Panda a déclaré que Covaxin restait efficace malgré un titre d’anticorps de neutralisation légèrement réduit et qu’il ne serait pas préjudiciable à la campagne de vaccination.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.