Covid-19: le CoWIN de l’Inde mis à la disposition de tous les pays, déclare le Premier ministre Narendra Modi

Le logiciel peut être personnalisé par n’importe quel pays selon leurs exigences locales et sera bientôt disponible dans tous les pays, a déclaré le Premier ministre.

Le Premier ministre, Narendra Modi, a déclaré lundi que la plate-forme CoWin était rendue open source et disponible pour tous les pays. Le PM s’est adressé au CoWin Global Conclave et a proposé la plate-forme indienne CoWIN en tant que bien public numérique au monde pour lutter contre Covid-19. Présentant la plate-forme Covid vaccin Intelligence Network au public mondial lors du conclave, le Premier ministre a déclaré que le CoWin avait été testé dans le monde réel pour la vitesse et l’échelle avec 350 millions de doses du vaccin Covid-19 administrées à ce jour via la plate-forme.

Le PM a souligné le fait que neuf millions de vaccinations ont été effectuées en une journée sur la plate-forme avec des personnes n’ayant pas besoin de transporter des morceaux de papier fragiles pour prouver quoi que ce soit car tout était disponible au format numérique.

La technologie faisait partie intégrante de la lutte contre Covid-19 et les logiciels étaient un domaine où le pays n’avait aucune contrainte de ressources, a déclaré le Premier ministre. L’Inde a adopté une approche entièrement numérique lors de la planification de sa stratégie de vaccination afin que les gens aient une trace de quand, où et par qui ils ont été vaccinés, ce qui a également aidé à suivre l’utilisation de la vaccination et à minimiser le gaspillage, a expliqué PM. Le logiciel peut être personnalisé par n’importe quel pays selon leurs exigences locales et sera bientôt disponible dans tous les pays, a déclaré le Premier ministre.

Il a souligné l’engagement de l’Inde à partager autant que possible toutes ses expériences, son expertise et ses ressources avec la communauté mondiale malgré toutes les contraintes. Il n’y a pas eu de parallèle à une telle pandémie depuis cent ans et aucune nation, aussi puissante soit-elle, ne peut résoudre un défi comme celui-ci de manière isolée, a-t-il souligné. Le Premier ministre a suggéré qu’une approche numérique était essentielle pour revenir à la normale et que les gens devaient disposer d’une preuve sûre, sécurisée et fiable de leur vaccination dans un monde post-pandémique.

RS Sharma, chef du portail CoWin et PDG de la National Health Authority, a déclaré que même avec la disponibilité de vaccins contre Covid-19 maintenant, le défi était d’avoir une répartition équitable entre les zones géographiques et la plate-forme de vaccination basée sur la technologie, CoWin est entré en jeu à la campagne. Co-WIN est devenue la plate-forme technologique la plus rapide au monde avec plus de 200 millions d’enregistrements en un record de quatre mois, puis 300 millions d’enregistrements en à peine cinq mois, un nouveau record, a déclaré Sharma.

Les nations du monde entier travaillent sur la vaccination universelle dans les délais les plus serrés, car la nature virulente de ce virus et sa nature hautement infectieuse n’offraient pas le luxe du temps et cela nécessitait une vitesse extrême, une coordination fluide et une efficacité vaccinale, a déclaré Sharma.

Soulignant les points forts de la plate-forme CoWin, Sharma a déclaré que le système était stable tout en recevant plus d’un milliard de requêtes HTTP en moyenne par jour. La plate-forme gérait non seulement la gestion globale de l’enregistrement des citoyens, de la prise de rendez-vous et de la certification, mais elle a également assuré l’accessibilité et l’inclusivité des vaccins pour tous et a également fourni une traçabilité de bout en bout des vaccins. C’est cette conception ouverte de CoWin qui a facilité son partage avec le monde avec les pays intéressés par CoWin ayant la liberté de personnaliser et de modifier la plate-forme selon leurs besoins.

Le gouvernement prévoit de s’appuyer sur le succès de la plate-forme pour combler les lacunes du système de santé du pays et créer un programme national de santé numérique qui connecterait toutes les parties prenantes via une grille ouverte et interopérable.

