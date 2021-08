Covid-19 : le DCGI donne son feu vert aux essais de phase 2/3 du premier vaccin indien à ARNm

in

Le développement du vaccin a été financé par la DBT et l’Ind CEPI du Centre en juin 2020

Le directeur général du contrôleur de l’Inde (DCGI) a trouvé que le premier vaccin Covid-19 basé sur l’ARNm du pays, développé par Gennova Biopharmaceuticals, était sûr et l’a approuvé pour les essais de phase 2/3.

La biotechnologie basée à Pune a soumis des données cliniques provisoires de l’étude de phase I à l’Autorité nationale de réglementation et à l’Organisation centrale de contrôle des normes pharmaceutiques (CDSCO).

Le PDG de Gennova Biopharmaceuticals, le Dr Sanjay Singh, a déclaré à The Indian Express que la société avait recruté 82 volontaires sur trois sites d’essai pour l’essai de phase I. Il a ajouté que les données de sécurité étaient suffisamment bonnes et que la société avait reçu l’approbation pour les essais de phase 2/3, qui devraient commencer dans deux semaines.

Les données provisoires de l’essai de phase I ont été examinées par le comité d’experts sur le sujet du vaccin, qui a constaté que le HGCO19 (vaccin Covid-19) était sûr, immunogène et tolérable chez les participants.

L’essai de phase II sera mené sur 10 à 15 sites, tandis que l’étude de phase III se déroulera sur 22 à 27 sites. Gennova Biopharmaceuticals prévoit d’utiliser les sites du réseau d’essais cliniques du Département de biotechnologie (DBT) du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) pour l’étude. Le Dr Singh a déclaré que l’entreprise espérait recruter 4 400 volontaires.

Le Dr Singh a déclaré que la société visait à déployer le vaccin d’ici la fin de l’année. Dans un premier temps, le vaccin serait limité aux adultes. La société augmente également sa capacité de fabrication pour répondre aux besoins en vaccins de l’Inde.

Le secrétaire du DBT et président du BIRAC, le Dr Renu Swarup, a déclaré que c’était une question de fierté que le premier vaccin indien à base d’ARNm soit sûr et approuvé par le DCGI pour l’essai de phase 2/3.

Elle a exprimé sa confiance qu’il deviendrait un vaccin important, non seulement pour l’Inde mais pour le monde. Elle a déclaré qu’il s’agissait d’une étape importante dans la mission de développement de vaccins indigènes du pays et l’a mise sur la carte du développement de nouveaux vaccins.

