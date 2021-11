Covid-19: le Dr Reddy’s demandera bientôt le feu vert du DCGI pour le vaccin Sputnik Light

Le gouvernement autorisant les exportations de vaccins, le Dr Reddys est également en discussion pour amener Spoutnik dans d’autres pays, principalement dans la région Asie-Pacifique et dans certains pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Amérique centrale.

Les laboratoires du Dr Reddy sont au milieu d’essais cliniques pour le vaccin russe Sputnik Light Covid-19 en Inde et devraient bientôt demander l’approbation réglementaire du Drugs Controller General of India (DCGI). Le Dr Reddy’s s’est associé au russe RDIF (Fonds russe d’investissement direct) pour l’approvisionnement en vaccins Spoutnik en Inde. Le vaccin Spoutnik Light est basé sur l’adénovirus humain de sérotype 26, qui est le premier composant du vaccin Spoutnik V.

Kirill Dmitriev, PDG de RDIF, a déclaré qu’ils prévoyaient de lancer le Spoutnik Light en Inde dans les prochaines semaines. Spoutnik Light sera un vaccin à injection unique contrairement au vaccin Spoutnik V à deux doses lancé plus tôt dans le pays. La pénurie du deuxième composant du vaccin Spoutnik avait conduit à un faible prélèvement des doses Spoutnik en Inde, mais ces problèmes de fabrication avaient été résolus.

Le porte-parole du Dr Reddy a déclaré que Sputnik continuerait d’être pertinent et significatif dans le programme indien de vaccination contre le Covid-19. La société considère le vaccin Sputnik Light à dose unique comme un vaccin autonome et une dose de rappel, tandis que Sputnik V est destiné à la population pédiatrique. Le gouvernement autorisant les exportations de vaccins, le Dr Reddys est également en discussion pour amener Spoutnik dans d’autres pays, principalement dans la région Asie-Pacifique et dans certains pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Amérique centrale.

Le RDIF a un autre partenariat avec le Serum Institute of India pour fabriquer les vaccins Sputnik Light. SII a commencé à fabriquer ces vaccins dans son usine de Pune. Selon le RDIF, un schéma de vaccination unique de Sputnik Light est facile à administrer et à surveiller. Il est également plus flexible lorsqu’il est utilisé comme booster. Une étude comparative de cinq vaccins en Hongrie, membre de l’UE, sur 3,7 millions de personnes a montré que la protection de Spoutnik V contre la mortalité due à Covid était de 98%, il avait une efficacité de 85,7% contre l’infection.

Selon les conclusions du Centre Gamaleya, basées sur les données de 28 000 sujets à Moscou, le vaccin Spoutnik Light administré seul avait une efficacité de 70% contre l’infection par la variante Delta du coronavirus au cours des trois premiers mois après la vaccination. Le vaccin a été efficace à 75 % chez les sujets de moins de 60 ans. L’efficacité du Sputnik Light en un coup comme rappel contre la variante Delta pour d’autres vaccins sera proche de l’efficacité contre la variante Delta du vaccin Spoutnik V, qui était dépassée. 83% contre l’infection et plus de 94% contre l’hospitalisation.

