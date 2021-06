Covid-19: le Dr Reddy’s s’associe à Rockwell pour des congélateurs de vaccins pour stocker Spoutnik V

in

Rockwell et le Dr Reddy’s travaillent sur des contrôleurs et des enregistreurs de données sans fil basés sur l’IoT, qui pourraient donner accès aux données en temps réel de la température et des performances des congélateurs à travers le pays.

Les laboratoires du Dr Reddy se sont associés au fabricant commercial d’appareils de chaîne du froid Rockwell Industries pour que des congélateurs stockent les vaccins Sputnik V Covid-19.

Le vaccin nécessite une température de -18 degrés Celsius pour maintenir le jab stable et puissant. Le Dr Reddy’s s’est efforcé de le stabiliser à une température de stockage comprise entre 2 et 8 degrés Celsius.

Alors qu’un lancement commercial est prévu plus tard ce mois-ci, le Dr Reddy’s a effectué un lancement en douceur du vaccin Spoutnik V dans le pays le 14 mai. Le Dr Reddy’s prévoit de déployer le vaccin Spoutnik V dans toute l’Inde.

Ashok Gupta, directeur général de Rockwell Industries, a déclaré que leur technologie garantissait que la gestion du stockage de Sputnik V dans les centres de vaccination répond aux normes de réfrigération strictes définies par les fabricants de Sputnik V.

Les vaccins Covid-19 sont sensibles à la température et nécessitent une température précise pour maintenir leur puissance, a-t-il déclaré.

Rockwell a développé les congélateurs de vaccins conformément aux normes de performance, de qualité et de sécurité de l’OMS, et les a testés dans un laboratoire de test agréé par l’OMS au Danemark. Deux tailles différentes de congélateurs à vaccins ont été certifiées par le laboratoire. Ces congélateurs peuvent également gérer diverses conditions d’utilisation difficiles dans les zones rurales et maintenir la plage de température souhaitée en surmontant les obstacles de la chaîne du froid des vaccins.

Rockwell a conclu des accords pour plus de 750 congélateurs de vaccins Covid-19 jusqu’à présent avec divers hôpitaux et institutions. Des hôpitaux tels que les hôpitaux AIG, Apollo, Omega et Care Hospitals ont déjà commencé à utiliser les congélateurs de vaccins Rockwell. La société est également en train d’exporter ces congélateurs de vaccins vers les pays développés, y compris un accord pilote initial avec le Japon.

L’entreprise peut fabriquer environ 1 000 machines par jour. Rockwell possède deux usines de fabrication à Hyderabad avec une capacité de production annuelle de 4 000 000 unités.

