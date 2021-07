Covid-19: le gouvernement appelle à des enquêtes sérologiques spécifiques à l’État

Le gouvernement a déclaré que l’enquête sérologique nationale de l’ICMR était conçue pour capturer l’étendue de la propagation de l’infection à Covid au niveau national, de sorte que ces résultats ne reflètent pas l’hétérogénéité de la séroprévalence entre les districts et même entre les États.

Le gouvernement a demandé mercredi aux États de mener des enquêtes sérologiques spécifiques à l’État pour générer des données au niveau du district sur la séroprévalence afin que ces résultats guident la formulation de réponses de santé publique localisées pour gérer les cas de Covid.

Le quatrième cycle de l’enquête nationale sur la séroprévalence réalisée par l’ICMR dans 70 districts de l’Inde avait trouvé des anticorps dans 67,6% de la population. Le gouvernement a déclaré que l’enquête sérologique nationale de l’ICMR était conçue pour capturer l’étendue de la propagation de l’infection à Covid au niveau national, de sorte que ces résultats ne reflètent pas l’hétérogénéité de la séroprévalence entre les districts et même entre les États.

Le Madhya Pradesh, le Rajasthan, le Bihar, le Gujarat avaient plus de 75 % de séropositivité, tandis que le Maharashtra, l’Assam et le Kerala ont signalé moins de 60 % de séropositivité et avaient une population importante encore vulnérable à l’infection. Le secrétaire à la santé de l’Union a écrit à tous les États / UT pour leur conseiller de mener des enquêtes sérologiques en consultation avec le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) pour connaître la séroprévalence et l’a utilisé pour des mesures de réponse de santé publique localisées.

Il y a eu une augmentation des nouveaux cas quotidiens signalés dans le pays à 43 654 cas mercredi. Le nombre de cas actifs dans le pays était de 3 99 436. Le taux de positivité quotidien était de 2,51 %. La couverture vaccinale cumulative de l’Inde contre le Covid-19 a atteint 44,61 crores avec 40 doses de vaccin lakh administrées au cours des dernières 24 heures.

