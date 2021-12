Covid-19: le gouvernement de Delhi met en place 350 lits d’isolement pour les voyageurs internationaux, cas Omicron

Les installations d’isolement ont été installées à Terapanth Bhawan, au Sardar Patel COVID Care Centre, au village des Jeux du Commonwealth et à l’hôtel Ibis.

Le gouvernement de Delhi a mis en place un total de 350 lits d’isolement à quatre endroits, dont le village des Jeux du Commonwealth, pour les voyageurs internationaux, leurs contacts et les cas Omicron, au milieu du nombre croissant d’infections au COVID-19 dans la ville, selon un ordre officiel jeudi.

Dans un ordre distinct, le directeur général des services de santé du gouvernement de Delhi, le Dr Nutan Mundeja a déclaré que, conformément aux directives pour les arrivées internationales émises par le ministère de la Santé, l’isolement institutionnel des patients positifs au COVID arrivant à l’aéroport IGI et de leurs contacts se fera à installations payantes et gratuites désignées.

Les centres d’isolement mis en place à Terapanth Bhawan (100 lits), au Sardar Patel COVID Care Center (100 lits), au village des Jeux du Commonwealth à Akshardham (50 lits) et à l’hôtel Ibis (100 lits) seront reliés aux hôpitaux pour soigner les patients, le ministère de la santé a déclaré dans l’autre ordre.

L’installation de Terapanth Bhawan sera reliée à l’hôpital Ambedkar Nagar, au centre de soins COVID Sardar Patel avec l’hôpital Madan Mohan Malviya, l’installation du village des Jeux du Commonwealth à Akshardham avec l’hôpital Lal Bahadur Shastri et l’hôtel Ibis avec l’hôpital Indira Gandhi à Dwarka, Ça disait.

Les 50 lits de l’établissement du village du Commonwealth passeront à 500, a indiqué la commande.

Les hôpitaux liés assureront une surveillance appropriée et un approvisionnement adéquat de la logistique aux centres d’isolement, a-t-il déclaré.

Les directives émises par le ministère de la Santé le 30 novembre stipulent que les passagers présentant des symptômes lors du dépistage à l’aéroport IGI seront immédiatement isolés et emmenés dans un établissement médical.

S’ils sont testés positifs au Covid, leurs contacts seront identifiés et gérés conformément aux protocoles établis.

Les voyageurs en provenance de pays « à risque » seront testés au point d’arrivée. S’il s’avère qu’ils ont contracté Covid, leurs échantillons seraient envoyés pour des tests génomiques et ils seront gérés dans des installations d’isolement distinctes et traités conformément au protocole standard établi, y compris la recherche des contacts, selon les directives.

