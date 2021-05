COVID-19: le gouvernement de l’UP doit vacciner les journalistes, les membres de la famille en priorité, pour mettre en place des centres de vaccination spéciaux

Il a également affirmé que les membres de la famille âgés de plus de 18 ans des journalistes seraient également vaccinés. (Image de fichier)

Vaccination contre le coronavirus en Inde: Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a annoncé que les journalistes d’État ainsi que les membres de leur famille bénéficieraient d’une attention particulière et recevraient une vaccination contre le coronavirus en priorité. Selon un rapport publié par IE, à cette fin, des centres de vaccination spéciaux seraient créés dans l’État. Reconnaissant les efforts déployés par les journalistes pour couvrir la situation sur le terrain pendant la pandémie alors même que cela met leur propre vie en danger, le CM a demandé aux responsables de s’assurer que chaque journaliste soit vacciné. Il a ordonné aux autorités de se rendre sur les lieux de travail des journalistes et d’administrer des coups gratuitement si nécessaire.

Il a également affirmé que les membres de la famille âgés de plus de 18 ans des journalistes seraient également vaccinés.

Le rapport a cité la déclaration comme disant que de nombreux journalistes et reporters indépendants dans l’État sont associés aux médias électroniques, aux portails en ligne ainsi qu’aux journaux, et qu’ils travaillent sans aucune restriction sur les horaires de travail. Conscient de cette situation, le gouvernement de l’Etat a décidé de faire vacciner en priorité les journalistes ainsi que leurs familles afin qu’ils soient protégés du virus. Le communiqué a également indiqué que sur la base des instructions de CM Adityanath, les responsables avaient commencé à travailler sur l’inoculation prioritaire des journalistes et que pour cela, l’attribution de centres de vaccination spéciaux avait également commencé à un rythme rapide.

En dehors de cela, le rapport cite le gouvernement en disant que tous les journalistes, y compris ceux qui ne sont pas accrédités et qui sont des pigistes, seraient inclus dans les avantages du programme de protection sociale du Centre fournissant une aide financière de Rs 5 lakh aux personnes à charge d’un journaliste en cas de décès du journaliste. Pour être éligible, un journaliste devrait soit être reconnu par le gouvernement indien, soit être reconnu par un gouvernement d’État ou par l’UT. Dans le cas contraire, ils doivent être ou ont été associés à une organisation médiatique imprimée, numérique ou électronique pendant une période minimale de cinq ans. Le gouvernement a également déclaré qu’en gardant à l’esprit le fait que les organisations de médias travaillent continuellement depuis le début de la pandémie, elles pourraient être qualifiées de «guerriers de première ligne».

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.