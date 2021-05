Covid-19: le gouvernement de l’Uttar Pradesh décide de ne pas augmenter le tarif de l’électricité dans l’État

Cependant, un fonctionnaire de l’UPERC a déclaré à FE que la directive du ministre en chef «est un non-événement pour la Commission, à moins et jusqu’à ce qu’elle vienne au moyen d’une communication écrite du gouvernement, accompagnée de subventions conformément à l’article 65 de la loi sur l’électricité.

Compte tenu de la situation Covid, le gouvernement de l’Uttar Pradesh a décidé de ne pas augmenter les prix de l’électricité dans l’État. Lors d’une réunion avec des responsables clés, le ministre en chef Yogi Adityanath leur a demandé de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’augmentation des prix de l’électricité cette année.

«Le ministre en chef a donné une directive générale selon laquelle les tarifs d’électricité ne seront pas augmentés. La question est actuellement avec le régulateur. Une fois que le régulateur en aura pris une décision, le gouvernement se prononcera dessus », a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement, qui était présent à la réunion.

La direction intervient à un moment où la Commission de réglementation de l’électricité de l’Uttar Pradesh est en train de préparer le tarif basé sur les besoins en revenus annuels (ARR) déposés par l’Uttar Pradesh Power Corporation.

Cependant, un fonctionnaire de l’UPERC a déclaré à FE que la directive du ministre en chef «est un non-événement pour la Commission, à moins et jusqu’à ce qu’elle vienne au moyen d’une communication écrite du gouvernement, accompagnée de subventions conformément à l’article 65 de la loi sur l’électricité.

«S’il y a un déficit en ARR, quelqu’un doit combler l’écart, soit par les consommateurs, soit par le gouvernement. Si le gouvernement ne veut pas répercuter l’écart sur le public, il doit nous dire par écrit qu’il est prêt à combler cet écart grâce à des subventions », a déclaré le responsable.

Plus tôt, en février de cette année, les cinq sociétés de distribution d’électricité (discoms) de l’UPPCL – Madhyanchal, Paschimanchal, Poorvanchal, Dakshinanchal et KesCo – avaient déposé leur proposition d’exigence de revenu annuel (ARR) auprès de l’UP Electricity Regulatory Commission, projetant un besoin de revenus total de Rs 81,901 crore en 2021-2022. Il comprenait une dépense estimée de Rs 62 020 crore pour l’achat de 1,20 043 millions d’unités (MU) d’électricité au cours de l’année. L’UPPCL avait également indexé les pertes de distribution à 16,64% pour 2021-22 contre les 11,08% approuvés par l’UPERC dans sa dernière commande tarifaire.

On peut mentionner que le régulateur de l’électricité avait rejeté la demande de hausse de puissance de l’UPPCL au cours du dernier exercice, invoquant l’impact financier défavorable de la pandémie sur les moyens de subsistance, les activités commerciales et industrielles et la capacité de paiement réduite des consommateurs en raison de la contraction prévue de GSDP.

Dans une lettre récente, le ministère de l’Énergie de l’Union a demandé à un certain nombre d’États, dont l’Uttar Pradesh, d’émettre des commandes tarifaires pour l’exercice 22 «au plus tôt» pour leurs sociétés de distribution d’électricité (discoms). Des révisions tarifaires irrégulières limitent la capacité des discoms à devenir financièrement viables, ce qui, à son tour, entraîne des retards de paiement aux producteurs d’électricité et rend difficile la maintenance et la mise à niveau de leur propre réseau et de leurs systèmes, avait-il déclaré.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.