Covid-19 : le gouvernement déconseille les rassemblements de masse pendant la saison des fêtes

Le risque de mutation restera longtemps, a-t-il prévenu. Il a exhorté les gens à célébrer des festivals comme Ganeshotsav, Navratri et Eid chez eux et à limiter les visites inutiles dans les zones surpeuplées.

Le ministère de la Santé de l’Union a déconseillé tout rassemblement de masse pendant la saison des fêtes.

“La vaccination complète devrait être une condition préalable s’il est absolument essentiel d’avoir un rassemblement de certaines personnes”, a déclaré Balram Bhargava, directeur général du Conseil indien de la recherche médicale. Il y a encore 39 districts avec plus de 10 % de positivité et 38 districts avec une positivité de cas comprise entre 5 et 10 %.

Le pays a signalé jeudi 47 092 nouveaux cas de Covid-19. Il s’agit du chiffre quotidien le plus élevé des deux derniers mois, avec un taux de positivité quotidien de 2,62 % et un taux de positivité hebdomadaire de 2,58 %. Le nombre total de dossiers actifs s’élève à 3 89 583. Le Kerala représentait 59 % des cas, suivi du Maharashtra à 14,02 %.

Le pays a administré 66 crores de doses de vaccin, 54 % de la population adulte totale ayant reçu leur première dose et 16,6 % la deuxième dose. L’Himachal Pradesh, le Sikkim et Dadra Nagar Haveli ont atteint 100 % d’administration de la première dose.

