Covid-19: le gouvernement du Bengale occidental impose un verrouillage sévère de 15 jours à partir de dimanche; Vérifiez ce qui est autorisé, ce qui ne l’est pas

Alors que le nombre de cas de coronavirus augmente au Bengale occidental, le gouvernement de Mamata Banerjee a décidé d’imposer un verrouillage complet de l’État pendant une quinzaine de jours. Le verrouillage de 15 jours qui entre en vigueur dès demain matin restera en vigueur jusqu’au 30 mai, a déclaré le secrétaire en chef de l’Etat Alapan Bandyopadhyay, cité par l’agence de presse ANI. La décision du gouvernement intervient à la suite de l’enregistrement par l’État d’une augmentation record du nombre de cas de coronavirus avec 20846 nouveaux cas vendredi. Un total de 136 décès liés à Covid-19 ont également été signalés dans l’État le même jour.

Selon la déclaration publiée par le haut fonctionnaire de l’État, le verrouillage annoncé dans l’État semble être très dur, toutes les activités majeures étant interdites pendant une période de 15 jours pour freiner la propagation croissante de la maladie.

Activités interdites pendant le verrouillage:

* Tous les bureaux du gouvernement ainsi que les bureaux privés resteront fermés pendant la période de verrouillage, à l’exception de ceux impliqués dans les services essentiels et d’urgence, conformément à l’ordre de verrouillage émis par le gouvernement.

* Tous les principaux moyens de transport, y compris les véhicules privés, les taxis, les bus, le métro et les trains de banlieue, resteront fermés pendant le verrouillage. Le gouvernement arrêtera également les bus intra-étatiques circulant d’une partie de l’Etat à une autre.

* Tous les lieux de loisirs tels que les parcs, les zoos, les sanctuaires, les salons et les piscines de l’État resteront également fermés pendant le verrouillage. Toutes les salles de cinéma, complexes sportifs, bars et restaurants resteront également fermés.

* Tous les établissements d’enseignement, y compris les écoles, resteront fermés pendant le verrouillage.

* Alors que les experts soulignent que les élections d’assemblée récemment conclues dans l’État sont une cause probable de l’augmentation de l’infection, le gouvernement de l’État a maintenant décidé d’interdire tous les rassemblements universitaires, culturels, administratifs, politiques et religieux dans l’État.

Activités autorisées pendant le verrouillage:

* Tous les magasins de détail de l’État seront autorisés à fonctionner pendant les heures du matin entre 7 h et 10 h pour répondre aux besoins de base de la population de l’État densément peuplé.

* Les services de commerce électronique et de livraison à domicile dans l’État se poursuivront sans entrave au cours du verrouillage.

* Les services essentiels tels que les stations-service, les services publics d’eau et d’électricité, les magasins médicaux, la loi et l’ordre et les établissements médiatiques continueront de fonctionner pendant le verrouillage.

* Bien que le gouvernement se soit arrêté d’interdire les cérémonies de mariage pendant le verrouillage, le gouvernement de l’État a imposé un plafond sur le nombre maximum de participants (50) pendant de telles cérémonies pendant la période de verrouillage.

