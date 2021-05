Covid-19: le gouvernement envisage 51 doses de vaccin crore d’ici juillet

En outre, trois PSU – Haffkine Biopharmaceutical Corporation, Mumbai, Bharat Immunologicals and Biologicals Corporation, Bulandshahr et Indian Immunologicals, Hyderabad – viseront ensemble à produire jusqu’à quatre crores de COVAXIN d’ici décembre.

Le pays est de retour à l’administration de 20 doses lakh de vaccins Covid-19 par jour et cela augmentera encore.

D’ici juillet, il y aurait un total de 51,6 crores de doses, a déclaré VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog et président du groupe national d’experts sur l’administration des vaccins pour Covid-19. Il a déclaré que le gouvernement faisait tout pour augmenter le développement, la production et la fourniture de vaccins «fabriqués en Inde».

Tous les fabricants de vaccins augmentaient leurs capacités mensuelles pour vacciner un maximum de personnes. Bharat Biotech a commencé avec 99 doses lakh de COVAXIN par mois, qui devraient atteindre 10 crores par mois d’ici septembre ou octobre. Serum Institute augmente la production de Covishield de 6,5 crores de doses par mois à 11 crores par mois.

En outre, trois PSU – Haffkine Biopharmaceutical Corporation, Mumbai, Bharat Immunologicals and Biologicals Corporation, Bulandshahr et Indian Immunologicals, Hyderabad – viseront ensemble à produire jusqu’à quatre crores de COVAXIN d’ici décembre.

La Russie a déjà envoyé deux tranches de vaccins et a également effectué un transfert de technologie vers des entreprises indiennes qui commenceraient à fabriquer très bientôt. Le vaccin Spoutnik sera fabriqué par six sociétés coordonnées par le Dr Reddy’s.

Des progrès réguliers ont également été réalisés dans le développement des vaccins Zydus Cadila, BioE et Gennova.

Le développement du vaccin intranasal à dose unique de Bharat Biotech se déroulait bien avec le financement du gouvernement, et cela pourrait changer la donne dans le monde, a déclaré Paul.

Il a dit que la disponibilité des vaccins allait augmenter dans un proche avenir et que beaucoup plus d’approvisionnement serait possible. La production estimée de plus de 200 crores de doses par l’industrie des vaccins d’ici la fin de 2021 serait le résultat de ces efforts, a-t-il déclaré.

Paul a déclaré que le pays était en phase de ralentissement de la deuxième vague de la pandémie et il espérait qu’elle serait soutenue. Il serait maintenu même lorsque les restrictions seraient doucement, systématiquement et prudemment ouvertes, a-t-il déclaré.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.